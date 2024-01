Bonus viaggi di istruzione, accaparrati 150€ per la gita di tuo figlio | Hai un mese di tempo per farlo, muoviti o finisce tutto

Finalmente un aiuto concreto per le famiglie con figli studenti: attivi i contributi per i viaggi di Istruzione per i nuclei svantaggiati.

Il 2024 si apre con un’opportunità significativa per gli studenti italiani provenienti da famiglie economicamente svantaggiate.

Dal 15 gennaio al 15 febbraio 2024, le famiglie avranno la possibilità di richiedere un contributo dedicato che renderà più accessibili i viaggi di istruzione e le visite didattiche, in particolare all’estero.

L’iniziativa, del valore di 50 milioni di euro, mira a promuovere l’accesso all’istruzione extrascolastica per gli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado.

Questo importante sforzo governativo è un passo avanti nell’assicurare che gli studenti provenienti da contesti economici difficili abbiano pari opportunità di arricchimento educativo attraverso esperienze internazionali.

Modalità di richiesta e importo del bonus

Per accedere a questo contributo, le famiglie devono seguire un preciso procedimento utilizzando la Piattaforma Unica e il sistema SIDI per la gestione delle risorse finanziarie. Un elemento chiave del processo è la verifica dell’ISEE, a cura dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il quale svolge un ruolo fondamentale per garantire la corretta assegnazione dei benefici, garantendo massima trasparenza.

Per verificare l’esito della verifica INPS e confermare l’idoneità all’agevolazione, le famiglie possono accedere all’area personale della Piattaforma Unica online. La trasparenza del processo è fondamentale per garantire che il sostegno raggiunga coloro che ne hanno effettivamente bisogno. È importante sottolineare che l’agevolazione non coinvolge tutte le scuole; è specificamente destinata agli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado. Il contributo massimo che le scuole possono erogare a ciascun beneficiario è di 150 euro, un importo che può contribuire significativamente a coprire i costi legati ai viaggi di istruzione.

Per i nuclei con più figli previsti più bonus

Le scuole, con la responsabilità di gestire le risorse assegnate e il numero di beneficiari, giocano un ruolo cruciale nell’implementazione di questa iniziativa. Saranno loro a garantire che gli studenti selezionati possano beneficiare appieno dell’opportunità, sostenendo i costi legati ai viaggi di istruzione. Nel caso in cui una famiglia abbia più di uno studente che soddisfa i requisiti, è possibile presentare più di una domanda, garantendo che ogni giovane abbia la possibilità di partecipare a un viaggio di istruzione.

La flessibilità di questo sistema dimostra l’impegno a fornire opportunità a più studenti all’interno di una stessa famiglia. Per coloro che non possiedono un ISEE, la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica è il passo successivo. Questo documento può essere compilato anche online, semplificando ulteriormente il processo per le famiglie interessate.