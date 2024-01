Micro imprese, richiedi anche tu i contributi a fondo perduto | Coprono il 90% delle spese per il tuo nuovo progetto, chiama il commercialista

Di recente, sono stati stanziati dei nuovi contributi a fondo perduto per le micro imprese. Ma cosa significa esattamente e com’è possibile fare domanda?

Hai intenzione di avviare un’impresa nel prossimo futuro? Lo Stato per queste iniziative ha deciso di stanziare alcuni nuovi contributi a fondo perduto, per agevolare i nuovi imprenditori in questa impresa.

Si tratta di un bonus molto utile per chiunque abbia intenzione di gettarsi in una nuova attività: lo scopo è quello di agevolare questi nuovi e giovani imprenditori e, allo stesso tempo, “svecchiare” l’economia.

Proprio per questo, a partire dal 2024 sarà messo a disposizione un nuovo bonus, che potranno richiedere gli imprenditori under 46 che hanno intenzione di avviare una piccola o una media impresa. Ma andiamo a spiegarlo più nei dettagli.

Bonus piccole e medie imprese: cosa comprende?

Il bonus per piccole o medie imprese sarà messo a disposizione per gli imprenditori al di sotto dei 46 anni di età e andrà a coprire il 90% delle spese per progetti di creazione e di nuovi sviluppi. Il costo comprende tra i 50mila e i 300mila euro e le domande andranno inviate tra il 20 e il 27 febbraio 2024.

Tuttavia, è importante sapere che non sarà disponibile per tutti gli imprenditori italiani, ma solo quelli che hanno intenzione di aprire una nuova attività in una determinata regione.

Bonus piccole e medie imprese: valido solo in Sicilia

Questo bonus nasce da un’iniziativa di Fare Impresa in Sicilia – FAIinSicilia, di conseguenza potrà essere richiesto solo da coloro che abitano in Sicilia e hanno intenzione di avviare una piccola o media impresa in questa regione. Fondamentale è che abitino in Sicilia da almeno 60 giorni prima dell’avvio ufficiale dell’attività imprenditoriale, che dovrà essere stata iscritta al Registro delle Imprese da almeno 36 mesi.

L’obiettivo principale, infatti, è quello di sostenere e promuovere lo sviluppo economico in questa regione. Per i requisiti più dettagliati vi consigliamo di consultare il sito ufficiale del FAIinSicilia.