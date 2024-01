Milly Carlucci, altro che bocciatura | L’amatissima conduttrice è pronta al raddoppio

Novità in arrivo per Milly: un format tutto nuovo è pronto ad atterrare in Rai con lei alla guida. Ma l’ispirazione a Mediaset è evidente…

Milly Carlucci, icona televisiva Rai grazie a programmi di successo come “Ballando con le stelle”, sembra pronta a intraprendere una nuova avventura televisiva nella prossima primavera.

Secondo alcune indiscrezioni, Rai le starebbe riservando un posto molto speciale: una nuova trasmissione dove sarà affiancata da un altro volto molto popolare dell’emittente.

La notizia arriva qualche giorno dopo l’annuncio della cancellazione de “Il cantante mascherato”, un altro programma a sua conduzione eliminato dal palinsesto a causa, si sospetta, di costi troppo elevati e share non soddisfacente.

Cosa riserva il futuro per l’adoratissima bionda di Rai? A quanto pare molto più di quanto le ultime notizie facessero sperare.

Addio “Il cantante mascherato”, si riparte con una novità

Con l’annullamento confermato de “Il cantante mascherato” a causa di ascolti deludenti e costi elevati, Milly Carlucci si prepara a portare in scena un talent show completamente nuovo su Rai 1. Secondo le voci riportate da TvBlog, il programma debutterà a maggio 2024 e vedrà una giuria valutare le performance di artisti di varie categorie, tra cui cantanti, ballerini, attori, maghi, prestigiatori, atleti e comici. Non solo: la conduttrice sarà nuovamente affiancata da Flavio Insinna, già suo partner davanti alle telecamere de “Il cantante mascherato”.

Il nuovo format, sebbene fresco per la Rai, sembra richiamare le dinamiche del “Tu Si Que Vales” di casa Mediaset, con giuria e pubblico, ma presenta un elemento distintivo: quattro “talent scout” famosi che guideranno gli artisti e si sfideranno nella ricerca dei talenti più eccezionali. Nonostante le similitudini con il programma di Maria De Filippi, l’ispirazione sembra dettata più dal successo di quest’ultimo che da un tentativo di copia. Milly Carlucci sembra determinata a offrire al pubblico Rai un’esperienza televisiva avvincente, mescolando elementi familiari a innovazioni uniche.

Mammucari e Insinna di nuovo al suo fianco

Tra le voci riguardanti il nuovo show, emergono i nomi di Flavio Insinna e Teo Mammuccari come possibili “talent scout”. Insinna, già collaboratore di Milly in passato, potrebbe portare la sua esperienza a questo nuovo progetto, mentre Mammuccari, attualmente coinvolto in “Ballando con le stelle”, potrebbe aggiungere un tocco di dinamismo al panel di giudici.

Con un debutto previsto per maggio e una durata di cinque puntate in prima serata al venerdì, il programma promette di offrire al pubblico una rinfrescante alternativa nel panorama televisivo italiano. Gli spettatori dovranno attendere fino ad allora per scoprire se questo nuovo progetto sarà una rivisitazione in stile Rai di un noto format di Mediaset o se porterà qualcosa di autenticamente innovativo.