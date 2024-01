Acquisto auto usata, controlla uno ad uno questi aspetti prima di firmare | Potresti essere vittima di una truffa senza saperlo

Con una combinazione di strategie e attenzione ai dettagli, è possibile acquistare un’auto usata in modo sicuro e sereno: ecco come.

Che si sia nuovi possessori di patente o ci si ritrovi nelle condizioni di cambiare auto, l’acquisto di un veicolo comporta sempre una spesa onerosa.

L’acquisto di un’auto usata può essere un’ottima scelta per risparmiare denaro, ma è essenziale prestare molta attenzione per evitare brutte sorprese.

Grazie al web e alla tecnologia, oggi è possibile effettuare controlli approfonditi sulla storia di un veicolo semplicemente conoscendo la targa.

Tuttavia, ci sono anche vecchi metodi collaudati che non devono essere trascurati: ecco quali.

Auto usata: privato o concessionaria, e cosa controllare

Acquistare da un privato o da una concessionaria sono due opzioni popolari e ben conosciute, ma per quanto l’acquisto da un privato possa offrire prezzi più vantaggiosi, comporta anche maggiori rischi. D’altra parte, l’acquisto da una concessionaria potrebbe garantire maggiore sicurezza, ma spesso a un costo più elevato. In entrambi i casi, la chiave è effettuare controlli approfonditi prima di prendere una decisione.

Uno degli aspetti fondamentali è la conoscenza della targa. Attraverso il numero di targa, è possibile ottenere informazioni cruciali sulla storia del veicolo. Si possono scoprire danni non rivelati, gravi incidenti o addirittura manomissioni illegali. Questa è una strategia semplificata che sfrutta la potenza del web e delle banche dati accessibili a chiunque. Inoltre, quando si considera l’acquisto di un’auto usata, il risparmio finanziario è spesso il principale motivatore; tuttavia è importante sottolineare che il risparmio potrebbe trasformarsi in un problema se non si presta attenzione ai dettagli. I controlli da effettuare sono generali ma cruciali: graffi, ammaccature, parti rotte, e qualsiasi segno di riparazioni mal eseguite.

Non trascurare niente e valuta i piccoli investimenti

Una vettura apparentemente perfetta potrebbe nascondere segreti. Sebbene possa essere un veicolo poco utilizzato, c’è anche la possibilità che sia stato rimesso a nuovo appositamente per nascondere difetti. Segnali come variazioni di colore, fari sostituiti, paraurti diversi possono indicare un tamponamento significativo. La presenza di stucco in punti specifici o porte che non chiudono bene sono avvisi che non devono essere ignorati. Per una verifica più approfondita, è possibile ottenere la visura dell’auto all’ACI o utilizzare app a pagamento che offrono controlli completi sulla storia del veicolo: questi strumenti possono rivelare informazioni sui proprietari precedenti, danni e altri problemi. Con un investimento minimo, si può ottenere una maggiore tranquillità durante il processo di acquisto.

Altri suggerimenti utili includono la verifica del numero di telaio per individuare eventuali manomissioni al contachilometri e l’ispezione del colore dell’olio vicino alla ruota per valutare lo stato di usura del veicolo. In ogni caso, la chiave è la meticolosità. Non avere fretta e non fiondarsi sull’acquisto anche se l’offerta sembra irresistibile sono principi fondamentali per evitare possibili problemi futuri.