Consumi benzina, premi questo pulsante e metti al sicuro il 14% del carburante che sprechi inutilmente | Lo trovi sul volante

Lo sapevi che certe auto sono provviste di un comando che permette di ottimizzare l’utilizzo di benzina o diesel, consentendo così di consumare meno? Ecco di cosa si tratta.

Oggi risparmiare su benzina e diesel è diventato fondamentale, dopo il grave aumento dei prezzi che ci ha colpiti nell’ultimo anno. In molti stanno adottando soluzioni diverse per risparmiare, mentre altri stanno semplicemente cercando di utilizzare meno la macchina.

Tuttavia, nelle auto più moderne è stata inserita una funzione che ha il compito di sfruttare nel miglior modo possibile il carburante, benzina o diesel che sia.

L’idea è proprio quella di aumentare l’efficienza del carburante, arrivando a destinazione sempre nei tempi previsti. Gli automobilisti così potrebbero risparmiare cospicuamente nel 2024, in attesa che i prezzi scendano di nuovo.

Benzina, come consumare di meno senza rinunciare all’auto?

Le auto più moderne sono dotate di un speciale comando detto “Cruise control“, ovvero un comando che ha il compito di non superare il determinato limite di velocità che è stato impostato. Solitamente, questa funzione si trova sul cruscotto o comunque in vicinanza del volante.

Secondo gli esperti, se si preme questo pulsante durante la guida, si consumerà meno carburante perché l’auto “faticherà” di meno, non dovendo continuamente aumentare o rallentare notevolmente la velocità. Ovviamente, è risaputo che più l’auto va veloce, più consuma.

Cruise control, quanto si risparmia sul carburante?

Certamente, tutte le auto possono mantenere una velocità costante, se il guidatore usa nel modo corretto i pedali. Tuttavia, se l’auto non ha troppi anni, sicuramente avrà già installato il “cruise control“, che è enormemente più facile da utilizzare rispetto ai classici pedali. Inoltre, non superare una certa velocità consente anche di evitare spiacevoli incidenti.

Ma quanto si risparmia con il cruise control? Come riportato da Express.co.uk, Kia, noto produttore di auto sudcoreano, ha affermato che i guidatori possono consumare circa dal 7% al 14% di carburante in meno in un anno, sicuramente non poco.