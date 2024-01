WhatsApp, cambia l’archiviazione dati: dal 2024 Google ti farà pagare tutto | Addio a foto e video

WhatsApp ha recentemente cambiato la sua policy sull’archiviazione dei dati su Google Drive e dal 2024 inizierà a essere pagamento. Ecco cosa significa più nel dettaglio.

Senza dubbio, WhatsApp è una delle app di messaggistica più apprezzata e usata dagli italiani, se non la preferita. Dall’arrivo degli smartphone sul mercato, il sistema di comunicazione è stato completamente stravolto e oggi è impensabile l’idea di messaggiare senza un’app apposita ma usando solo dei semplici SMS.

WhatsApp, infatti, permette di comunicare gratuitamente (ovvero utilizzando Internet e quindi rivolendosi in termini economici al proprio operatore pagando solo una certa quota mensile in base alla propria offerta), ma non solo: si possono inviare media diversi, come immagini e video, audio, telefonare e videochiamare e organizzare le chat in gruppi.

Ovviamente, più lo si usa e più si consuma memoria e l’app può arrivare a occupare anche diversi GB. Per questo, WhatsApp dal 2018 ha dato la possibilità di archiviare gratuitamente le conversazione direttamente e illimitatamente su Drive Google, così da non andare a incidere sulla memoria del dispositivo. Tuttavia, le cose stanno per cambiare.

Archiviazione su WhatsApp: cosa cambia

L’accordo stipulato tra WhatsApp e Google nel 2018 sta per scadere. A partire dalla metà del 2024, infatti, non sarà più possibile continuare a salvare le conversazioni e le varie copie di backup illimitatamente, ma queste inizieranno a occupare spazio, esattamente come tutti i materiali che salviamo su Google Drive.

Questa nuova modifica verrà gradualmente implementata in tutti i dispositivi Android nel corso dei prossimi mesi.

Archiviazione su WhatsApp diventa a pagamento?

Ma cosa significa che quindi l’archiviazione dei back up di WhatsApp su Drive diventeranno a pagamento? Quando diciamo che diventerà a pagamento, non intendiamo in generale. La funzione di archiviazione in sé resterà gratuita, ma andrà a occupare spazio, a differenza di com’era prima.

Com’è noto, Google Drive può contenere gratuitamente materiali fino a un massimo di 15 GB: questo significa che se avete back up parecchio pesanti, magari di diversi anni, potrebbero superare questo peso e di conseguenza dovreste sbloccare la versione PRO di Drive per continuare ad archiviare tutto (non solo le chat di WhatsApp, ma in generale tutti i vostri media).

Quanto costa un account PRO di Google Drive? Per fortuna, la spesa non è troppo alta: l’abbonamento a Google One più economico, che prevede anche l’archiviazione su Drive fino a 100 GB, costa €1,99 al mese. Ovviamente, superata anche questa soglia di peso, dovreste sbloccare l’abbonamento successivo e così via. Tutte le altre funzionalità di WhatsApp resteranno gratuite come sempre.