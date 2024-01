Furti auto, i ladri scelgono sempre queste macchine | Tutto dipende da un dettaglio che spesso sottovaluti

In base a cosa i ladri scelgono quali auto rubare? Preferiscono certi aspetti della macchina per assicurarsi che il colpo abbia successo.

Il furto è il terrore di qualsiasi automobilista. Immagina questa scena: parcheggi la tua macchina, te ne vai serenamente e quando torni non trovi più niente. Prima pensi di non ricordarti semplicemente dove l’hai parcheggiata precisamente, ma poi realizzi che lì non c’è proprio nulla da cercare: l’auto è sparita.

Per questo, molti automobilisti quando scelgono la propria assicurazione decidono di aggiungere alcuni extra, come per esempio il furto. In Regno Unito, in particolare, questo è un problema molto serio, perché il furto d’auto sta crescendo notevolmente negli ultimi anni. Come indicato da Express.co, c’è stato un aumento vertiginoso del 59% tra 2021 e 2022.

Ma che cosa fare per impedire che la propria auto venga rubata? I ladri le scelgono con caratteristiche ben precise.

Furto d’auto: quali sono le più rubate

Il Regno Unito sta soffrendo molto il problema del furto d’auto. Non solo un aumento terrificante di oltre la metà da un anno all’altro, ma c’è un brand che ha accusato particolarmente il colpo.

Stiamo parlando delle Lexus (versione lusso sotto Toyota), che tra 2021 e 2023 ha segnalato un aumento dei furti del 513%. Sembra, inoltre, che i ladri siano attirati dai modelli che non prevedono la chiave perché sarebbe più facile metterle in moto.

Secondo gli esperti di Swansway Motor Group, ci sarebbero dei modi per cercare di proteggere la propria auto e renderla meno desiderabile agli occhi di un ladro.

Furto d’auto: come prevenirlo

Suggeriscono, per esempio, di pulirla spesso e di non farla sembrare trascurata. Suona assurdo, ma più la macchina appare splendente e curata, meno i ladri sceglieranno di rubarla, ritenendola un colpo poco sicuro.

Ecco la spiegazione: “I ladri spesso prendono di mira le auto dall’aspetto trascurato, supponendo che siano una preda facile. Avere un’auto pulita aiuta anche perché i ladri spesso danno per scontato che con un’auto in disordine ci sia qualcosa di valore da prendere“.

Infine, un altro suggerimento è quello di personalizzare la propria auto con accessori unici, così che sia più facile da notare in caso di furto e qualcuno la possa riconoscere. Se l’auto è identificabile, ovviamente il rischio che venga riconosciuta per strada (anche non dal legittimo proprietario) è maggiore e quindi i ladri non le guardano nemmeno.

Ovviamente, queste non sono regole ma solo suggerimenti. Per stare ancora più al sicuro, conviene anche stipulare un’assicurazione apposita contro i furti.