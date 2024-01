Spia gialla cruscotto, se questa si accende inizia a pregare: fermati subito, esci dalla macchina e butta un occhio là sotto

Che cosa indica la spia gialla sul cruscotto, se è fissa o lampeggia? Se la noti, devi assolutamente fermarti e andare a controllare lo stato della tua macchina.

Quando guidiamo, può capitare di notare una spia lampeggiare o accendersi sul cruscotto. Di solito, sono le spie rosse che possono indicare una cintura non agganciata o una portiera non chiusa correttamente. A volte, invece, può essere il livello di carburante scarso o l’attivazione degli anabbaglianti o degli abbaglianti.

Anche se, in teoria, dovremmo conoscere il significato di tutte le spie – fa comunque parte del programma dell’esame della patente – a volte può capitare di non ricordarsi cosa significhi un determinato simbolo, soprattutto se non siamo soliti vederlo spesso.

In particolare, c’è una certa spia gialla a cui bisogna fare molta attenzione, il cui significato cambia a seconda del modo in cui si è illuminata, se fissa o se lampeggiante.

Spia gialla con punto esclamativo sul cruscotto: cosa significa

Le spie sono di diversi colori e le più importanti sono quelle rosse e quelle gialle. I colori sono scelti in base alla gravità del problema: ovviamente il rosso indica un grado di gravità maggiore, a cui bisogna prestare più attenzione. Quelle gialle, però, anche se meno gravi, non sono meno importanti.

Tra le luci gialle ce n’è anche una a forma di punto esclamativo all’interno di un poligono: ti ricordi cosa significa? Indica che c’è qualcosa che non va negli pneumatici e quindi bisogna fermarsi e controllare per evitare incidenti.

Se questa spia inizia all’improvviso a illuminarsi, significa che c’è la pressione degli pneumatici non è corretta, ovvero nelle ruote. Significa che la pressione potrebbe non essere corretta (questo potrebbe farle scoppiare se troppo alta) o che le gomme hanno forato (quindi la pressione è troppo bassa).

Spia gialla pneumatici attiva: cosa fare se fissa o lampeggiante

Il colore giallo non indica emergenza (quello è il rosso), ma comunque indica un avviso molto importante. Viaggiare con le ruote non nella giusta condizione potrebbe causare incidenti: le gomme potrebbero scoppiare, oppure non avere un’aderenza corretta all’asfalto e fare slittare l’auto.

Il significato della spia cambia a seconda del modo in cui si è illuminata: se è fissa o se sta lampeggiando. Se è fissa, indica che la ruota ha effettivamente un problema, mentre invece se lampeggia significa che non è lo pneumatico a essere guasto, bensì il suo sensore e per questo va sostituito alla prima occasione.

Si tratta di tutte premesse che potrebbero poi sfociare in un incidente, che potrebbe coinvolgere anche altri veicoli. Per questo, bisogna sempre stare attenti a tutte le spie che si accendono all’improvviso, a prescindere dal loro colore e dal grado di gravità.