Minestrone Esselunga ritirato dagli scaffali | Non segnalato un allargene super critico per alcuni consumatori

Recentemente, Esselunga ha dichiarato di aver dovuto ritirare un minestrone dal supermercato perché un ingrediente molto importante non era stato segnalato nel modo opportuno.

Tra tutti i grandi supermercati che esistono in Italia, certamente Esselunga è uno dei più famosi e frequentati. Questa catena è nota per avere sempre negozi molto grandi e forniti e spesso offre anche dei prezzi molto convenienti, per questo è amato da molte persone.

Tuttavia, negli scorsi giorni ha dovuto affrontare una serie di problematiche quando ha annunciato di aver dovuto ritirare un prodotto molto popolare perché sulla confezione non era stato segnalato in maniera chiara la presenza di un ingrediente che può essere anche un allergene molto pericoloso.

Ci riferiamo al minestrone “Gran Sapore”, un minestrone surgelato che è stato tolto dagli scaffali di tutte le sedi del supermercato lo scorso 12 gennaio. Ecco come sono andate le cose e qual era l’ingrediente “incriminato”.

Esselunga, ritirato dagli scaffali il minestrone Gran Sapore

Per legge, tutti i produttori e i distributori di alimentare devono segnalare opportunamente tutti gli ingredienti di cui i prodotti sono composti al consumatore. Si tratta di una regola che interessa tutti gli OSA, ovvero gli Operatori del Settore Alimentare.

Il 12 gennaio 2024 il Ministero della Salute ha diffuso un comunicato stampa dove ha spiegato che il minestrone surgelato Gran Sapore prodotto da Esselunga è stato ritirato dalla vendita in via precauzionale perché sull’etichetta non era stata segnalata la presenza del glutine, un elemento che può essere molto pericoloso che chi soffre di celiachia o intolleranze.

Questo minestrone ha numero di lotto LM339A e aveva come termine di scadenza dicembre 2025. Ogni confezione pesa circa 600 grammi e durante gli scorsi giorni tutti i prodotti non ancora venduti sono stati ritirati. L’azienda ha poi comunicato ai consumatori di non mangiarlo, ma solo se si hanno allergie o intolleranze al glutine.

Esselunga, gli altri prodotti ritirati

Per questo, in teoria il minestrone è buono ma è meglio non consumarlo se si hanno allergie o intolleranze al glutine perché, anche se di fatto i legumi non lo contengono, il glutine potrebbe essere stato inserito nella ricetta come additivo.

Questa non è la prima volta che Esselunga è costretta a ritirare alcuni suoi prodotti dalla vendita. Alcuni esempi precedenti sono i Marron Glaces, di cui vennero ritirati ben tre lotti (numeri L3O10-C084, L3O18-C094 e L3O27-C101) perché contenevano l’anidride solforosa, un altro allergene che anche in questo caso non era stato riportato sull’etichetta.