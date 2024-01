Videogiochi: se hai ancora questa storica console diventi ricco | Vendila subito se non la usi

Il mondo delle console retrò può essere estremamente remunerativo, ma qual è il valore di mercato di una vecchia PS1?

Molte console hanno fatto la storia, e La Playstation di Sony è una di queste. Il suo lancio ha segnato un momento epocale nella storia del mondo videoludico.

Dal lontano lancio della console nel 1994, l’azienda di elettronica ha mantenuto una posizione dominante nel settore, consolidando la sua presenza per oltre tre decenni.

La PlayStation originale ha avuto un notevole successo al momento del suo debutto e, anche oggi, diverse varianti della console sono ancora in circolazione.

Ma quanto vale davvero una vecchia PlayStation? Se ne conservi ancora una, potresti essere interessato al suo valore di mercato.

Il prezzo varia in base alle condizioni della console

Il valore di una PlayStation originale dipende strettamente dalle sue condizioni generali e dalla presenza di eventuali componenti aggiuntivi. Secondo le attuali statistiche di mercato, una PlayStation senza confezione ma in buone condizioni può valere circa 40 euro su piattaforme come eBay. Se completa di accessori e ben imballata, il prezzo può salire a circa 60 euro. Tuttavia, se hai conservato la tua PlayStation in condizioni perfette, ancora nella sua confezione originale, potresti addirittura guadagnare fino a 200 euro, mentre, sottoponendola a valutazione da parte di un esperto, il suo valore potrebbe arrivare a 900 euro.

La PlayStation originale è stata lanciata in un’era in cui le console in edizione limitata erano ancora rare, rendendo le varianti della PlayStation limitate, spesso con piccole differenze di colore. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni notevoli. La PSOne, una versione ridotta della console rilasciata nel 2000, ha un valore superiore al modello base grazie alla sua popolarità e alle periferiche eleganti come uno schermo LCD aggiuntivo. Attualmente, una PSOne senza confezione può valere circa 45 euro, mentre una in scatola originale può raggiungere poco più di 90 euro. Se sigillata, il prezzo può salire fino a 560 euro, mentre una versione “gradata”, ovvero in condizioni perfette e ancora imballata, può arrivare a 600 euro.

Net Yaroze: la rarissima versione mai arrivata in Europa

Oltre alla PSOne, esiste una variante particolare della PlayStation chiamata Net Yaroze. Questa versione nera è stata venduta esclusivamente a società di sviluppo di giochi in Giappone per scopi di sviluppo e test, senza mai essere commercializzata pubblicamente. Oggetto da collezione per eccellenza, una Net Yaroze senza confezione può essere venduta fino a 1.350 euro, mentre se è ancora nella sua scatola originale, il prezzo può salire a quasi 1.500 euro.

Se stai pensando di vendere la tua vecchia PlayStation, hai diverse opzioni a tua disposizione. Puoi metterla in vendita su piattaforme online come eBay, Subito.it o Vinted, oppure recarti presso un negozio dell’usato locale. Molti negozi potrebbero fare un’eccezione per oggetti diffusi come una PlayStation, anche se non tutti accettano hardware retrò. e desideri ottenere un guadagno maggiore e sei disposto ad attendere, la vendita su eBay o Subito.it ti metterà direttamente in contatto con acquirenti entusiasti. Eliminando gli intermediari, hai la possibilità di ottenere profitti più elevati. Nel caso tu possieda una rara Net Yaroze, è consigliabile consultare un perito professionista per massimizzare il potenziale guadagno. Questi oggetti sono estremamente preziosi, e la ricerca del collezionista giusto potrebbe portare a un ritorno significativo per quella piccola console intramontabile.