Bolletta del gas, con la nuova legge ti troverai un rincaro del 13% a fine mese | Aspettati già l’amara sorpresa

Purtroppo c’è una brutta notizia per tutti gli italiani: con il ritorno dell’Iva al 22%, aumenteranno anche le bollette del gas di circa il 13%. Ecco qualche dettaglio in più.

Una brutta notizia per tutte le famiglie che vivono in Italia: i costi del gas non sembrano destinati a scendere presto, ma anzi, nel corso del 2024 si alzeranno e non di poco. Già da qualche anno, infatti, molti italiani combattono contro bollette troppe alte, sia della luce sia del gas. In particolare, queste ultime possono diventare molto alte.

Negli ultimi due anni, dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia ci sono state tantissime conseguenze (non solo dal punto di vista più umano, ma anche economico, politico e sociale). Per esempio, dal punto di vista economico e politico abbiamo assistito all’impennata dei prezzi di certi elementi primari, tra tutti quello del gas (oltre all’elettricità e alla benzina).

Negli ultimi tempi la situazione si era un po’ stabilizzata, ma con il ritorno dell’Iva al 22% adesso le bollette del gas subiranno un rincaro di ben il 13%. Ecco che cosa significa.

Bolletta del gas, il ritorno all’Iva del 22%

A dichiarare questo aumento del 13% sulle prossime bollette del gas nel corso del 2024 lo hanno annunciato diversi enti, tra cui l’ANSA, che ha ripreso un comunicato stampa pubblicato da Segugio.it. Tutto dipende dall’Iva che negli ultimi due anni, grazie ad alcune misure di sostegno e contenimento dei prezzi, era stata trattenuta grazie al decreto Taglia bollette, che l’aveva ridotta del 5%.

Fino alla fine del 2023, quindi, abbiamo avuto un’Iva agevolata, che era andata a sostituire quella ordinaria (del 10% fino a 480 metri cubi di consumo e del 22% oltre i 480 metri cubi oltre che sulle quote fisse), ma adesso l’Iva ordinaria del 22% è stata ripristinata e questo significa che le misure di contenimento dei prezzi del gas sono state messe in pausa. Quindi, le bollette saranno molto più alte a partire già dai primi mesi del 2024.

Bolletta del gas, il rincaro del 13%

Si stima che questo ritorno all’aliquota al 22% sul gas causerà nel 2024 un aumento del 13% sulle bollette delle famiglie italiane. Una famiglia media, infatti, consuma circa 1.400 metri cubi di gas all’anno. Una famiglia che invece consuma in modo ridotto (quindi circa 400 metri cubi all’anno) avrà un rincaro più basso ma comunque notevole dell’8%.

Si tratta certamente di rincari notevoli che peseranno soprattutto su chi nel corso dell’anno precedente non ha attivato una tariffa variabile, che causerà un aumento di “solo” il 6% a famiglia, tra l’effetto dell’aumento dell’Iva e il calo del prezzo del metano all’ingrosso, che nell’ultimo periodo è sceso del 15%, ovvero da 45 centesimi al metro cubo a 38 centesimi.