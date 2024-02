Limiti di velocità, dopo i 30 km/h di Bologna si scende ai 16 | Non metti nemmeno la seconda

È shock per i cittadini: dopo il caso Bologna con limiti diminuiti e multe in aumento, arriva una proposta ancora più restrittiva.

In questi giorni, uno dei temi più discussi nelle nostre comunità è senza dubbio quello riguardante i limiti di velocità.

L’argomento ha scatenato un acceso dibattito, soprattutto in seguito alle recenti decisioni prese dalla città di Bologna.

Qui, i limiti sono stati drasticamente abbassati a 30 km/h, una mossa che ha suscitato molte polemiche.

Nonostante le lamentele i danni non finiscono qui: una proposta restrittiva sta già facendo tremare gli automobilisti.

Limite di velocità, c’è già chi sospetta e accusa

Mentre è innegabile che ridurre la velocità nelle aree urbane abbia il suo merito in termini di sicurezza stradale, l’implementazione di autovelox nelle nuove zone a limitazione di velocità sembra più un tentativo di rimpinguare le casse comunali piuttosto che una vera preoccupazione per la sicurezza. Le multe abbondano, con pattuglie pronte a sorvegliare le strade coinvolte. Si sospetta che il comune stia cercando di monetizzare sulle infrazioni dei cittadini, generando un crescente malcontento tra la popolazione.

Tuttavia, spostandoci a nord, emerge un’interessante controtendenza incarnata da Fleximan, un gruppo determinato a distruggere gli autovelox. Questa ribellione sembra essere una risposta diretta alle politiche comunali che sembrano più incentrate sul reddito da multe che sulla sicurezza stradale. Ma la situazione non è limitata all’Italia; negli Stati Uniti, la California sta prendendo in considerazione una proposta di legge innovativa per il futuro delle auto. Secondo quanto riportato da “Carscoops.com”, a partire dal 2027, si sta pensando di introdurre un limitatore di velocità automatico a 10 miglia orarie (circa 16 km/h) su veicoli destinati a percorrere tratti pericolosi o zone con limiti molto bassi.

Un sistema di controllo dai dubbi risultati

L’idea è simile al concetto dei limitatori di velocità visti nelle auto da Formula 1, ma con una sfumatura chiave: il sistema sarebbe intelligente e attivato automaticamente. Questo ha scatenato una serie di polemiche, poiché alcuni temono che la perdita di controllo sulla propria velocità possa causare problemi piuttosto che prevenire incidenti. Nonostante ciò, alcuni osservatori rassicurano che i proprietari avranno la possibilità di disattivare il sistema prima di mettersi in viaggio, consentendo loro di mantenere il controllo sulle proprie auto. La proposta di legge è ancora in fase di valutazione ma, se approvata, potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui affrontiamo la sicurezza stradale.

Il dibattito sui limiti di velocità è destinato a rimanere al centro dell’attenzione pubblica, sia a livello locale che internazionale. Mentre le decisioni come quelle di Bologna possono alimentare la frustrazione dei cittadini, le proposte innovative, come quella della California, sollevano domande importanti sul bilanciamento tra sicurezza e libertà di guida. Resta da vedere quale direzione prenderanno i cambiamenti normativi e se saranno accettati dalla società o incontreranno resistenza.