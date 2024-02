Lavatrice, puoi ridurre i consumi del 60% selezionando questo programma | Non lo fa nessuno

Lo sapevi che ci sono modi semplicissimi per risparmiare sul consumo della lavatrice? Prova a utilizzare questo programma e ti ritroverai con una bolletta molto più bassa.

Oggi risparmiare sulle bollette è molto importante, soprattutto dopo gli ultimi rincari che hanno visto i prezzi di elettricità e gas salire alle stelle. In particolare, nelle ultime settimane in molti si stanno lamentando degli aumenti, che sono saliti ancora di più dopo che l’Iva ordinaria è stata ristabilita dopo la fine del periodo di emergenza. In particolare, quella del gas è stata ristabilita a gennaio 2024, mentre quella dell’elettricità sarà reintrodotta a luglio 2024.

Che cosa fare, quindi, dato che tra pochi mesi i costi dell’elettricità saliranno ancora di più, in seguito anche alla reintroduzione del libero mercato dell’energia?

Per fortuna, qualche piccolo trucco per risparmiare esiste ancora e sono anche facili da attuare. Uno degli elettrodomestici che consuma di più è la lavatrice, ma ecco che cosa potete fare per pagare di meno a fine mese.

Lavatrice, come consumare di meno senza smettere di usarla

La lavatrice è uno degli elettrodomestici che consuma di più, ma purtroppo oggi è diventato indispensabile. Oggi è impensabile vivere senza una lavatrice in casa e quindi siamo costretti a utilizzarla molto spesso.

Si tratta di uno degli elettrodomestici più costosi perché sfrutta contemporaneamente sia l’elettricità sia l’acqua, in particolare quella calda. Per questo, un trucco per consumare di meno senza rinunciare a usarla è impostare il programma del lavaggio a 40°.

In questo modo, l’acqua non verrà riscaldata eccessivamente (ovviamente riscaldare l’acqua richiede una grande energia) e si consumerà di meno. Il bucato uscirà comunque pulito perché 40°, anche se non è una temperatura altissima per i lavaggi, è comunque sufficientemente alta per garantire una buona pulizia. Lavare a 40° al posto dei classici 60° consentirebbe un risparmio del 40% sulla bolletta annuale, ma può salire anche al 60% a seconda del modello di lavatrice che si possiede.

Ma non finisce qui: ci sono ancora altri trucchetti.

Lavatrice, altri metodi per risparmiare

Ci sono altri trucchi per ridurre i consumi della lavatrice. Uno dei più semplici è ovviamente quella di usarla solo quando possiamo caricarla completamente, per risparmiare anche a livello ambientale e di tempo. Oggi esistono i foglietti acchiappacolore, che permettono di fare lavaggi colorati misti (anche con capi neri o bianchi insieme) contemporaneamente, senza dover dividere tutto.

Infine, un altro trucchetto consiste nell’accendere la lavatrice in alcune ore della giornata: tra le sette di sera e le otto di mattina consente di risparmiare, così come utilizzarla in qualsiasi orario nel weekend.