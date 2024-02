Cinture di sicurezza, non usare mai questi ganci | Ti appioppano 330€ di multa, sono illegali

Lo sapevi che in commercio esistono dei ganci particolari per la cintura di sicurezza che non fanno suonare l’allarme quando non la indossiamo? Ma siamo sicuri che siano legali? E in quali situazioni si possono usare?

Chi usa la macchina regolarmente sa certamente che, se ci troviamo a bordo di un modello non particolarmente vecchio, vi è installato un sistema che fa scattare un suono ogni volta che il guidatore o il passeggero alla sua destra non hanno indossato la cintura di sicurezza mentre l’auto è in corsa.

Dipende dal modello dell’auto, ma questo suono particolare può essere più o meno fastidioso: in alcune auto suona a ripetizione con alcuni secondi di pausa, mentre in altri non smette mai finché sia il guidatore sia il passeggero non hanno agganciato la cintura correttamente, come previsto dal codice stradale.

Si tratta di un modo molto semplice per obbligare tutti a indossare la cintura e quindi ridurre i danni fisici in caso di eventuali incidenti, ma allo stesso tempo un modo molto efficace, che effettivamente funziona. Tuttavia, c’è sempre chi deve provare a eludere il sistema e per questo in commercio si possono trovare dei ganci speciali che impediscono il suono.

Cinture di sicurezza, i ganci per evitare l’allarme solo legali?

In commercio si possono acquistare facilmente dei ganci che vengono inseriti alla cintura di sicurezza (del guidatore o del passeggero) e questi di fatto impediscono all’allarme di suonare nel caso in cui la cintura non sia stata allacciata correttamente. In questo modo, quindi, si annulla proprio il segnale di pericolo.

Si tratta, nello specifico, di una sorta di prolunga che “inganna” l’auto, che non fa partire l’allarme di mancata cintura agganciata perché “pensa” che la cintura sia stata effettivamente indossata. Trovare questi ganci in un negozio specializzato non è difficile e la vendita non è vietata… ma siamo sicuri che possano essere usati sempre?

Cinture di sicurezza, quando si possono usare i ganci

Utilizzare questi ganci speciali non è vietato, ma la legge dice chiaramente che possono essere usati solo in particolari condizioni e solo da chi possiede un regolare certificato di esenzione (come le donne incinte, per esempio, che se sono a uno stato avanzato della gravidanza possono non indossare la cintura). Sta agli addetti dei negozi chiedere al cliente, al momento dell’acquisto, di mostrare questo certificato.

Se non si possiede il certificato e si usano comunque questi ganci dopo averli comprati senza averlo mostrato, si rischia non solo di perdere alcuni punti sulla patente, ma anche una multa da 83 a 332 euro.