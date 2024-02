Mega piano assunzioni in tutta Italia per il gigante della grande distribuzione | Serve solo il diploma

Pronti ad assumere dipendenti in tutto il territorio: ecco come proporsi all’azienda che ha cambiato il mondo del GDO in Italia.

Il lavoro rappresenta da sempre uno dei pilastri fondamentali della società, fornendo il necessario supporto per la costruzione di nuove famiglie e lo sviluppo economico del Paese.

Negli ultimi anni, l’Italia ha affrontato sfide significative nel settore occupazionale, con tassi di disoccupazione che hanno toccato livelli preoccupanti.

Tuttavia, una luce di speranza sembra aver illuminato il panorama economico italiano a partire dal 2023, con aziende che stanno giocando un ruolo chiave nella ripresa occupazionale.

Una di queste è una realtà della grande distribuzione che conosciamo molto bene, e che si prepara ad assumere in tutto il territorio: ecco di chi si tratta.

Una realtà 100% italiana da non sottovalutare

Lo scorso decennio è stato segnato da una crescente disoccupazione, che ha raggiunto un picco dell’11% nel 2017. Tuttavia, da allora, le cose sono notevolmente migliorate, con il tasso di disoccupazione attuale che si attesta al 7%. Questo cambiamento positivo è stato alimentato da un aumento delle assunzioni, con 456.000 nuovi lavoratori inseriti nel mercato del lavoro. Il tasso di occupazione è salito al 61,9%, offrendo un segnale promettente per la ripresa economica.

La MD Spa, un colosso italiano fondata nel 1994 nel settore della grande distribuzione, è emersa come un attore chiave in questa fase di crescita occupazionale. Con 820 punti vendita e circa 9.000 dipendenti, la società si è dimostrata resiliente e in espansione. Nel 2022, ha registrato un notevole aumento del 11% nel bilancio e un fatturato di oltre 3,4 miliardi di euro. La storia della MD Spa è intrisa di impegno e crescita. Fondata da Patrizio Podini di Bolzano nel 1994, la società ha investito nel Sud Italia aprendo la MD Discount in Campania. Nel 2013, è entrata a far parte della catena LD Market, di proprietà del Gruppo Lombardini, trasformandosi in un’azienda di portata nazionale. Nel corso degli ultimi 10 anni, il gruppo ha aperto più di 800 punti vendita, consolidando la sua posizione nel settore.

Assunzioni in tutta Italia, ecco come inviare il CV

La recente decisione della MD Spa di espandere il proprio organico è un segnale positivo per il mercato del lavoro italiano. La società sta cercando figure professionali in diverse regioni, offrendo opportunità di impiego in molteplici ruoli. Dall’addetto alla vendita al Vice Store Manager e allo Store Manager, la MD Spa si propone di reclutare individui qualificati e motivati per sostenere la sua crescita. Le opportunità di lavoro si estendono in varie regioni italiane, tra cui Lazio, Umbria, Molise, Sardegna, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia.

I requisiti variano a seconda del ruolo, ma la società sembra focalizzarsi su candidati con diploma, patente di guida e esperienza nel settore. L’iter di selezione prevede una valutazione accurata dei curriculum e una serie di colloqui individuali. Gli interessati possono inviare la loro candidatura visitando il sito ufficiale dell’azienda e accedendo alla sezione “Lavora con noi”. La disponibilità di posizioni in diverse regioni italiane offre opportunità significative per coloro che desiderano contribuire alla crescita di una delle principali aziende della grande distribuzione in Italia, e trovare un’occupazione stabile in un contesto affermato.