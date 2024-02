Trucco della bottiglia: se ne vedi una sotto al passaruota allontanati e chiama la polizia

Hai mai sentito parlare del trucco della bottiglia? Si tratta di una truffa particolare che mira al furto di auto: ecco come funziona e cosa devi fare se vedi una bottiglia incastrata nel passaruota di una macchina.

Oggi bisogna stare sempre molto attenti per evitare eventuali truffe e inganni. In particolare, uno degli incubi più grandi di ogni automobilista è il furto della propria auto. Oggi rubare un’auto potrebbe sembrare più complicato, grazie alla tecnologia, eppure i ladri più esperti possono anche sfruttare proprio la tecnologia a proprio vantaggio.

La tecnologia, infatti, si sta evolvendo e anche i sistemi di antifurto stanno migliorando, per esempio con l’introduzione della localizzazione GPS o con i sistemi che permettono direttamente di non far partire l’auto, se avvertono che qualcosa non va e che la messa in moto sembra forzata.

Tuttavia, nonostante tutte queste evoluzioni e questi accorgimenti, i furti d’auto non si sono mai interrotti. Un trucco molto semplice viene ancora utilizzato e ottiene ancora successo: si tratta del trucco della bottiglia.

Trucco della bottiglia e furto d’auto, come funziona

Il trucco della bottiglia è tanto semplice quanto efficace e non fa uso di una grande tecnologia. Consiste nel posizionare una comunissima bottiglia di plastica tra il passaruota e lo pneumatico di un’auto parcheggiata, solitamente dal lato del passeggero, così che l’autista non se ne accorga subito. In questo modo, quando l’autista metterà in moto, dopo alcuni metri si accorgerà che c’è qualcosa di strano perché la bottiglia inizierà a fare rumore a causa del passaggio delle ruote.

A questo punto, l’autista scenderà dalla macchina per controllare e i ladri saranno pronti a intervenire, salendo sull’auto e rubandola. Infatti, è probabile che l’automobilista lasci la macchina accesa e con la chiave inserita e, trovandosi dal lato del passeggero in quel momento, non faccia in tempo a intervenire.

Trucco della bottiglia, come non farti rubare l’auto

I suggerimenti che si possono dare se non volete cadere nel trucco della bottiglia sono diversi. Innanzitutto, fate sempre attenzione che non ci siano oggetti strani incastrati tra le ruote della vostra auto che avete lasciato parcheggiata. Poi, nel caso durante la guida voleste scendere per controllare eventuali problemi, spegnete sempre l’auto e portate con voi le chiavi.

In questo modo, i ladri non potrebbero rubare l’auto e probabilmente se ne andrebbero. Ovviamente, se vi capita di vedere una bottiglia conficcata in questa strana posizione su una qualsiasi auto parcheggiata, che sia vostra o di chiunque altro, avvertite subito le autorità.