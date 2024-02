Ambiente, il prezzo della sostenibilità è insostenibile | In un anno devi fare debiti per campare

Negli ultimi anni si sente parlare molto di sostenibilità ambientale, ma bisogna ammettere che avere uno stile di vita sostenibile da questo punto di vista non è per tutti. Anche con tutti i bonus, per molte famiglie è troppo costoso.

Da diversi anni si sta cercando di fare più informazione e sensibilizzazione riguardo alle tematiche ambientali. Si parla di più dell’impatto dell’inquinamento sul clima, per esempio, e si cerca di spiegare con chiarezza gli effetti del cambiamento climatico. Anche per questo, i vari governi mondiali, tra cui quello italiano, stanno stanziando diversi bonus per cercare di spingere i cittadini verso uno stile di vita più green.

Tuttavia, bisogna anche ammettere che a volte questo stile di vita green non è compatibile con lo stile di vita di un italiano medio, non solo a livello “sociale”, ma anche solo puramente economico. E non ci riferiamo semplicemente alla raccolta differenziata.

Acquistare elettrodomestici, automobili o fonti di energia rinnovabili non è alla portata di tutti: quanto ci costano in un anno tutti questi accorgimenti?

Ambiente, l’impatto delle emissione di CO2

Le più grandi nemiche dell’ambiente sono le emissioni di CO2, che vengono emesse in diversi modi, ma la maggior parte provengono dall’energia elettrica, dal momento che questa arriva per di più da centrali alimentate a combustibile fossile. In più, si consuma ancora troppa carne e ricordiamo che l’allevamento inquina tantissimo, tra i gas serra prodotti dagli animali, l’acqua utilizzata per abbeverarli e il disboscamento per creare campi abbastanza grandi.

Si stima che in un anno una persona produca circa 6 tonnellate di CO2. E una persona con uno stile di vita più ecologico? Nonostante gli accorgimenti, una persona che vive in una casa relativamente nuova (costruita dopo il 2005), che usa elettrodomestici che hanno almeno 5 anni, che possiede un’auto diesel Euro 4 di circa 15 anni e con una dieta bilanciata ma non vegetariana… produce circa 4 tonnellate di CO2.

Ambiente, quanto costa essere ecologici?

E se volessimo adottare uno stile di vita più green? Non è per tutti e la transizione può essere troppo costosa per molti. Solo cambiare gli elettrodomestici, anche utilizzando i bonus, per cambiare condizionatore e caldaia, si devono spendere almeno 700 euro. Per gli elettrodomestici “minori”, come frigorifero o lavatrice o forno, non si può usufruire del bonus, a meno che non si stia ristrutturando casa. Per questi si potrebbe spendere circa 2000 euro.

E se volessi comprare un’auto elettrica? Al momento, i bonus disponibili non sono troppo convenienti, dato che un’auto elettrica costa circa 20mila euro e i bonus prevedono 5mila di detrazione con la rottamazione e 3mila senza. Per i prossimi anni, tuttavia, si starebbero valutando dei bonus più convenienti.

A conti fatti, oggi voler migrare totalmente verso uno stile più green, anche utilizzando tutti i bonus disponibili, verrebbe a costare tra i 10 e i 20mila euro, che non tutti possono permettersi. Tuttavia, questo non significa che dobbiamo smettere di impegnarci per inquinare meno: cerchiamo, anche nel piccolo, di fare sempre del nostro meglio.