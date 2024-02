Bollette, se sapessi quanto costa una doccia calda di soli 5 minuti ti metti a piangere | A fine mese pesa come un macigno

Ti sei mai chiesto quanto effettivamente costa farsi una doccia calda di soli cinque minuti? Il prezzo è assurdo e ti sorprenderà: cosa si può fare per risparmiare?

In questi ultimi tempi si sente molto parlare di aumenti delle bollette enormi e sproporzionati. In particolare, dopo la rimozione dell’Iva straordinaria per il contenimento dei costi e la reintroduzione di quella ordinaria, i costi del gas non sono più contenuti da alcune settimane. In molti hanno già notato la differenza nelle prime bollette del 2024.

Il gas non viene utilizzato solo per cucinare o riscaldare la casa, ma ovviamente anche per riscaldare l’acqua e quindi per lavarsi. Una bella doccia calda è un toccasana per molti, nonché un piacere irrinunciabile, per quanto semplice.

Rimanere diverso tempo sotto la doccia, godendosi il tepore dell’acqua calda e magari rimuginando su vecchi episodi del passato è un’abitudine di molti, ma… forse vi limiterete a una doccia più breve, quando scoprirete quanto costa effettivamente questo piacere tanto semplice.

Bollette, quanto costa una doccia calda?

Farsi la doccia è sicuramente bellissimo. Non solo un momento da dedicare alla propria igiene personale, ma anche un momento per rilassarsi, o semplicemente il modo migliore per iniziare o concludere la giornata.

Tuttavia, negli ultimi tempi anche una cosa semplice come la doccia sembra essere diventato un lusso: una doccia calda, infatti, può rappresentare il 10% o il 15% della spesa complessiva di una famiglia. Qui infatti non si consuma solo l’acqua, ma ovviamente anche il gas per riscaldarla.

Bollette e doccia calda, come risparmiare

Ovviamente, il costo complessivo mensile della bolletta del gas dipenderà da due fattori: la durata della doccia e la temperatura dell’acqua. Anche una doccia di soli cinque minuti può rivelarsi molto costosa: si pensi che può arrivare a costare fino a 2,50 euro. Il calcolo da fare è il seguente: per una doccia calda si consumano in media 0,20 metri cubi d’acqua, quindi un minuti di doccia calda costa circa 50 centesimi. Moltiplicato per 5, avremo un risultato di 2,50. Questo calcolo si basa sul fatto che 1 metro cubo d’acqua costa circa 1,37 euro.

Ma come fare per risparmiare? Si può iniziare prendendo degli accorgimenti molto semplici: non solo fare docce più brevi, ma aprire l’acqua solo quando effettivamente ci serve, quindi chiuderla quando ci stiamo insaponando o radendo. In questo modo non solo si risparmia sulla bolletta, ma anche a livello ambientale, andando a salvare litri e litri di acqua che così non andranno sprecati.