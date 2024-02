Carta stagnola, il trucco fai da te che ti salva dai ladri d’auto | Portala sempre in macchina

Conoscevi questo trucco con la carta stagnola per non farti rubare la macchina? Provalo, sembra assurdo ma funziona.

Oggi, le auto sono sempre più tecnologiche e rubarle, almeno in teoria, sembrerebbe impossibile. I modelli più moderni infatti sono corredati di numerose funzioni utili, come la geolocalizzazione, che permette di individuare l’auto in qualsiasi momento, o funzionalità di sblocco che impediscono la guida se il sistema avverte qualcosa di anomalo.

Tutti questi accorgimenti però a volte non bastano. Può capire, infatti, di tornare al parcheggio e non trovare più la propria auto dove la si aveva lasciata: questo senza dubbio è il peggior incubo per ogni automobilista.

Anche se la tecnologia potrebbe aiutare, con l’intervento di app apposite, a volte è proprio questa che aiuta il ladro a portare a termine il suo colpo. Moltissimi ladri infatti sono anche hacker e sfruttano proprio il progresso digitale per rubare. Tuttavia, ci sono alcuni metodi semplici e assolutamente “analogici” che possono aiutarci a difenderci.

Carta stagnola, come usarla contro i ladri d’auto

Molti ladri hanno sviluppato le proprie competenze informatiche al punto da essere in grado di hackerare un sistema. Così, per molti di loro hackerare l’app della nostra auto non dovrebbe essere troppo difficile.

Molti, per esempio, captano le frequenze emesse dalle chiavi delle auto parcheggiate nelle vicinanze (ovviamente questo vale solo per i modelli più nuovi) e da lì riescono a penetrare il sistema, cambiare la password e di fatto così possono entrare nell’auto e portarla via facilmente, senza destare alcun sospetto.

Tuttavia, ci sono diversi modi per proteggere le proprie chiavi da questi tentativi: uno di questi consiste proprio nell’avvolgerle nella carta stagnola.

Carta stagnola: avvolgici le chiavi della tua macchina

Se avvolgi le chiavi dell’auto in un foglio di carta stagnola, un ladro non sarà più in grado di captare i segnali emessi e così non potrà né individuare il veicolo, né bypassare il sistema per rubarla. In molti, quindi, da qualche tempo hanno iniziato a usare questo trucchetto mentre non hanno bisogno dell’auto e hanno lasciato le chiavi in casa.

Un altro trucchetto simile è nascondere le chiavi nel frigorifero: le pareti del frigo, così come la carta stagnola, impediscono di captare i segnali emessi dalle chiavi dell’auto. Potete farlo mentre siete fuori casa e non avete bisogno della macchina, oppure proprio mentre siete in casa e non avete intenzione di uscire. Forse può sembrare un po’ paranoico, ma almeno funziona.