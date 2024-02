Disconnettere subito questi dispositivi ti permetterà di avere un segnale WiFi potenziato | Lo sanno solo i tecnici di rete

Conoscevi questo trucchetto per far funzionare in maniera più efficiente il tuo WiFi? Non lo conoscono in molti, ma è utilissimo: basta disconnettere subito alcuni dispositivi.

Oggi avere una buona connessione Internet in casa è fondamentale. C’è chi ancora utilizza il modem a filo e chi invece preferisce il WiFi, così da poter collegare più dispositivi contemporaneamente wireless. A seconda poi dell’operatore a cui ci si affida e al posizionamento geografico del nostro appartamento (se quindi la zona ha una buona copertura di rete), il segnale sarà più o meno forte.

Dopo la pandemia, sono aumentati a dismisura i lavoratori in remoto, sia dipendenti sia autonomi. Chi non va in ufficio, deve assicurarsi di poter lavorare comodamente da casa e quindi che sia la rete sia i dispositivi come computer e cellulari funzionino senza problemi.

C’è un trucchetto per ottenere un WiFi migliore senza dover cambiare modem, operatore o eventuali offerte. Consiste semplicemente nello scollegare alcuni dispositivi che potrebbero disturbare il segnale e quindi darci una connessione meno potente. Ecco quali sono.

WiFi, i dispositivi da scollegare per avere un segnale migliore

Per ottenere un segnale del WiFi migliore si può cominciare scollegando i dispositivi USB 3.0. Questi dispositivi, infatti, possono generare delle interferenze con la banda larga 2,4 GHz, andando quindi a influenzare negativamente le prestazioni della rete, causando quindi rallentamenti generali o impossibilità a scaricare materiale o visualizzare video o effettuare una chiamata con o senza webcam attivata.

Per questo, il consiglio è scollegare tutti i dispositivi USB 3.0 che al momento non stai utilizzando, così che non creino interferenze. Se invece quel dispositivo ti serve, allora usarlo limitatamente oppure prova a pensare a delle alternative. Oppure, potresti valutare di passare alla banda larga 5 GHz, che è più potente, anche se non sempre è compatibile con i dispositivi per la rete domestica.

Infine, per avere delle prestazioni migliori della rete Internet, un altro consiglio utile riguarda la posizione del modem, detto anche router.

WiFi, posizionare il modem in punti strategici

Un altro consiglio utile consiste nel scegliere il posto giusto della casa o dell’ufficio dove sistemare il modem o router. Innanzitutto, il modem andrebbe messo al centro della casa, così da poter espandere il segnale in modo uniforme e riducendo al minimo le zone d’ombra.

In più, andrebbe messo a una buona altezza: quindi, non sul pavimento, ma su un mobile o uno scaffale abbastanza alto, in modo che il segnale venga emesso e propagato nel modo più efficiente possibile. Vicino al modem non vanno poi posizionati ostacoli come oggetti di cristallo o elettrodomestici, che potrebbero indebolire il segnale.