Poste Italiane: il servizio international standard costa parecchio | Tutte le tariffe in chiaro

Ecco quanto costa il servizio Poste Delivery International Standard: tutte le tariffe per le tue spedizioni internazionali.

Spedire con Poste Italiane rappresenta una scelta strategica per molte persone e numerosi e-commerce, sia per la sua flessibilità che per la sua vasta rete di distribuzione.

Tuttavia, quando si tratta di servizi internazionali, le tariffe possono variare considerevolmente. Dagli e-commerce alle spedizioni occasionali, Poste Italiane si rivolge a tutti, dai privati che necessitano di spedire un pacco all’estero ai professionisti che gestiscono un e-commerce con clienti in tutto il mondo, ma non tutti i servizi sono uguali.

In questo articolo, esamineremo da vicino le tariffe del servizio Poste Delivery International Standard, che ti permette di spedire i tuoi pacchi in modo facile e veloce in oltre 200 Paesi in tutto il mondo. Scopriamo quindi insieme le tariffe complete di Poste Delivery International Standard e come scegliere il servizio più adatto alle tue esigenze e al tuo budget!

Servizio Poste Delivery International Standard: come funziona

Poste Italiane offre condizioni generali competitive sia per la spedizione internazionale che nazionale. Con oltre 13 mila uffici sul territorio italiano e una capacità di spedizione fino a 30 kg, l’azienda si presenta come un partner affidabile per le esigenze di spedizione di qualsiasi business. Inoltre, una serie di servizi accessori, come assicurazione, pagamento in contrassegno e ritiro a domicilio gratuito, aggiunge valore al servizio offerto.

Tra i vari servizi di spedizione internazionale offerti da Poste Italiane, il Poste Delivery International Standard emerge come una scelta interessante per coloro che cercano un equilibrio tra costo e tempo di consegna, che sono compresi tra 10 e 15 giorni in Europa e tra 10 e 25 giorni nel resto del mondo. Tuttavia, è importante notare che il peso dei pacchi per questo servizio non può superare i 20 kg.

Servizio Poste Delivery International Standard: quanto costa

Il costo di Poste Delivery International Standard parte da 24 € (esente da IVA) per pacchi fino a 20 kg. Se confrontato con altri servizi di spedizione internazionale, il prezzo di Poste Delivery International Standard è sicuramente molto conveniente. Tuttavia, è bene considerare che i tempi di consegna sono più lunghi rispetto alle altre opzioni offerte da Poste per le spedizioni internazionali.

Il Poste Delivery International Standard è quindi un servizio che offre un buon rapporto qualità-prezzo e una consegna affidabile, con tariffe competitive e tempi di consegna ragionevoli: è quindi la scelta perfetta per chi non ha fretta e vuole risparmiare sui costi di consegna!