Turista per Sempre: Qual è la Probabilità di Vincita e Come si Vince con i Simboli Fortunati

Sistemarsi per sempre vincendo al Gratta e Vinci: ecco come sfruttare i Simboli Fortunati e la probabilità di vincita del Turista per Sempre.

Sognare una vita da turista per sempre, con un premio che garantisce sicurezza economica per 20 anni e oltre, è un desiderio comune a molti.

E il Gratta e Vinci “Turista per Sempre” offre l’opportunità di vincere un incredibile premio di 300.000€ subito, più 6.000€ ogni mese per 20 anni, e un bonus finale di 100.000€.

Ma qual è la probabilità di vincere il premio più ambito del Gratta e Vinci? E come si possono sfruttare i Simboli Fortunati per aumentare le proprie possibilità di vittoria? Scopriamolo insieme.

Qual è la probabilità di vincita del Turista per Sempre

Il biglietto del Gratta e Vinci “Turista per Sempre” costa solo 5 Euro, ma può regalarti una vita intera di gioie. Il numero esatto dei vincitori è conosciuto solo dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ma, in media, un vincitore si aggiudica il premio ogni 3 mesi, a dimostrazione che il sogno può avverarsi.

Le statistiche parlano chiaro: la probabilità di vincere il primo premio è di 1 su circa 4 milioni di biglietti, un’occasione rara ma non impossibile, e attualmente ci sono 12 biglietti vincenti in circolazione. Inoltre, per i premi minori di 500€ c’è un biglietto vincente circa ogni nove.

Come si vince con i Simboli Fortunati

Giocare al Turista per Sempre è molto semplice: basta grattare il biglietto e trovare i premi corrispondenti. Se riesci a trovare due volte il simbolo “TURISTA PER SEMPRE” nei “TUOI NUMERI”, allora hai vinto il grande premio. Ma non è tutto qui. Ci sono anche i Simboli Fortunati che possono darti l’opportunità di vincite aggiuntive.

I Simboli Fortunati, infatti, sono la chiave per sbloccare ulteriori opportunità di vittoria. Se ne “I TUOI NUMERI” trovi uno o più “NUMERI VINCENTI”, vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti. In più, se trovi il numero “BONUS X10”, vinci dieci volte il premio corrispondente.