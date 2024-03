Successione: per la pratica ci vogliono mesi sia dal notaio che con il CAF | Cambiano i costi però

Successione CAF o notaio? Un confronto tra tempi e costi della pratica di successione per una scelta informata.

Cosa fare quando una persona cara viene a mancare? Tra le incombenze burocratiche da affrontare c’è la successione, ovvero il trasferimento del patrimonio del defunto ai suoi eredi.

La successione ereditaria è un momento delicato, che richiede tempo, pazienza e una pianificazione accurata, e complesso, poiché si dovrà presentare una Dichiarazione di Successione correttamente compilata.

Uno degli aspetti cruciali da considerare è decidere se rivolgersi al Caf o al notaio per la gestione delle pratiche. Sebbene entrambe le opzioni offrano un supporto professionale, è essenziale comprendere i tempi e i costi associati a ciascuna scelta per prendere una decisione consapevole e adeguata alle proprie esigenze finanziarie e temporali.

Successione CAF o notaio? I costi

A chi rivolgersi dunque per la successione? CAF o notaio? Rivolgersi a un Patronato o Caf può sembrare la scelta più economica, ma è importante considerare tutti i costi coinvolti. In media, il costo della successione al Caf si aggira intorno ai 500/600 euro, ma a questo prezzo base vanno aggiunte le imposte e altre spese accessorie, come le marche da bollo e i diritti di segreteria.

Il costo della successione con il notaio, invece, non ha una tariffa fissa, ma è direttamente proporzionale al valore del patrimonio ereditato. Per patrimoni di modesto valore, quindi, l’atto di successione del notaio parte da un costo di circa 400 euro, ma può aumentare significativamente per patrimoni più sostanziosi. Ipotizziamo quindi un patrimonio ereditario di 100.000 euro, composto da un immobile e da alcuni beni mobili:

Costo successione con CAF : 500 euro + imposte.

Costo successione con notaio: 800 euro + imposte.

Scegliere la successione tra Caf e notaio

La decisione di rivolgersi al Caf o al notaio per la successione dipende da vari fattori, tra cui la complessità dell’eredità e le preferenze personali. Mentre alcuni potrebbero optare per il Caf per motivi economici, è importante considerare che i costi per le pratiche di successione ereditaria semplici sono simili, indipendentemente dal professionista scelto.

I tempi di completamento delle pratiche sono anche relativamente rapidi, con una settimana stimata per raccogliere i documenti necessari e compilare la dichiarazione. È quindi importante considerare tutti i costi coinvolti e valutare attentamente le opzioni disponibili prima di prendere una decisione.