Week End Settembre: Dove Andare e Cosa Fare con Pochi Euro

Weekend di settembre: itinerari enogastronomici, trekking e relax tra le bellezze italiane. I consigli sulle migliori mete low cost.

Settembre è il mese ideale per organizzare una breve fuga, lontano dal caldo soffocante dell’estate e dalle folle di turisti.

L’aria si fa più fresca, i paesaggi si tingono di colori autunnali, e ci sono tante mete suggestive da visitare. Ma dove andare per un weekend indimenticabile senza spendere una fortuna?

In questo articolo vi proponiamo alcune mete italiane che offrono paesaggi mozzafiato, storia, cultura e buon cibo, il tutto a prezzi accessibili. Scopriamo quindi insieme dove andare e cosa fare durante un weekend di settembre, con poche spese e tanto divertimento!

Week End Settembre: le mete al nord

Se cerchi una destinazione che unisca natura e attività fisica, Bardolino, sul Lago di Garda, è la scelta perfetta. Famoso per i suoi pregiati vini, tra cui il Bardolino DOC, questo piccolo borgo offre anche tante possibilità per gli amanti dello sport all’aria aperta. Puoi passeggiare o fare trekking lungo i sentieri panoramici, oppure noleggiare una bici e pedalare lungo il lago. Inoltre, le numerose cantine e ristoranti della zona offrono degustazioni a prezzi accessibili, rendendo il weekend ancora più piacevole.

Per un fine settimana all’insegna del relax e della natura, Caldaro, in Alto Adige, è una meta perfetta. Immerso in un paesaggio di vigneti e frutteti, questo piccolo borgo è famoso per la sua tradizione vitivinicola che risale a secoli fa. Oltre a visitare le cantine, puoi fare una passeggiata attorno al Lago di Caldaro o rilassarti sulle sue rive. I weekend di settembre sono il momento ideale per godersi la tranquillità di questo luogo incantevole, senza affollamenti turistici.

Week End Settembre: le mete al centro e a sud

Se vuoi immergerti nel fascino senza tempo della Toscana, la Val d’Orcia è una scelta imperdibile. Questo paesaggio Patrimonio UNESCO, con le sue colline dolci e i filari di cipressi, è l’ideale per un weekend rigenerante. Puoi esplorare borghi medievali come Pienza e Montalcino, degustare vini locali e assaporare la cucina toscana, tutto senza dover spendere una fortuna. Nel cuore dell’Umbria, invece, si trova il Parco del Monte Subasio, una vasta riserva naturale che offre l’opportunità di fare escursioni in un contesto di grande bellezza e spiritualità. Qui puoi visitare l’Eremo delle Carceri, legato alla figura di San Francesco, e goderti la pace dei sentieri che attraversano boschi e prati fioriti.

Se ti affascina la storia, infine, il Castel del Monte in Puglia è una meta da non perdere nei weekend di settembre. Questo capolavoro medievale, con la sua pianta ottagonale e le sue torri simmetriche, è un esempio perfetto dell’architettura voluta da Federico II. La visita a Castel del Monte è economica e ti permetterà di fare un vero e proprio tuffo nel passato, circondato da un paesaggio mozzafiato.