Gratta e Vinci: la dea bendata bacia la Romagna | 500 Mila euro al fortunato

Un altro fortunato si è aggiudicato un premio da capogiro con il Gratta e Vinci: ecco dove è stato vinto il mega premio da 500mila euro.

Una vincita straordinaria ha recentemente illuminato la Romagna, precisamente al Ronco di Forlì, dove un anonimo giocatore ha conquistato il premio massimo da 500 mila euro grazie a un biglietto del Gratta e Vinci.

La fortuna ha sorriso al bar-tabacchi “Allangolo” di via Seganti, un luogo che ora è al centro dell’attenzione per aver ospitato l’acquisto del tagliando vincente del gioco “Numerosissimi”.

Un evento che ha portato la dea bendata a baciare la Romagna, lasciando tutti a bocca aperta.

Vincita record al Gratta e Vinci

La vincita da 500 mila euro è la cifra massima possibile con il gioco “Numerosissimi”, e la fortuna ha deciso di fermarsi proprio a Forlì. Questo straordinario colpo di fortuna è stato registrato ufficialmente sul sito del Gratta e Vinci, nella sezione dedicata alle vincite. La fortuna del Gratta e Vinci non ha toccato solo la Romagna, ma anche altre città italiane come Macerata, dove un fortunato scommettitore ha vinto 2 milioni di euro con il gioco “Bonusx50”, o a Fossato di Vico (Perugia), Napoli, Castelvetrano (Trapani) e Cremosano (Cremona), dove altri biglietti vincenti hanno premiato i giocatori con somme importanti.

Nonostante la vincita sia ormai confermata, il bar-tabacchi “Allangolo” di via Seganti non ha ricevuto ancora comunicazioni ufficiali al momento della scoperta. Secondo quanto dichiarato dai gestori, è possibile che la notizia arrivi solo dopo alcuni giorni, come già accaduto in passato. «Non ci è stato comunicato nulla finora», hanno affermato i titolari dell’esercizio, dimostrando una certa tranquillità. Già nei mesi precedenti, infatti, il bar aveva visto altre vincite, sebbene di importi inferiori.

Gratta e Vinci: la fortuna continua a girare

Il Gratta e Vinci rimane uno dei giochi più popolari in Italia, capace di regalare sogni e premi inaspettati. Vincite come quella di Forlì dimostrano che la fortuna può colpire ovunque e in qualsiasi momento. In una settimana, solo tra il 2 e l’8 settembre, si sono verificate diverse vincite di rilievo in tutto il Paese, rendendo il Gratta e Vinci un vero fenomeno di massa.

La fortuna ha sorriso alla Romagna, regalando un jackpot da 500 mila euro a un fortunato giocatore. Il Gratta e Vinci continua a far parlare di sé con vincite spettacolari, dimostrando che la dea bendata può fare visita anche quando meno te lo aspetti. Non resta che vedere quale sarà la prossima città a essere baciata dalla fortuna!