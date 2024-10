Quanto guadagna una tabaccheria: la cifra sorprende parecchio | Come fare per aprirne una

Il reddito di una tabaccheria può variare significativamente, ma i guadagni sorprendono, soprattutto per chi non conosce i dettagli del settore.

Aprire una tabaccheria è un’opportunità imprenditoriale che attira molti, grazie alla stabilità del settore e alla domanda costante di prodotti come sigarette, valori bollati e servizi di pagamento.

Ma non solo. Oltre ai prodotti tradizionali, infatti, molte tabaccherie offrono servizi aggiuntivi che aumentano il loro fatturato, rendendole attività redditizie in varie parti d’Italia.

Ma quanto guadagna una tabaccheria? È davvero un’attività così profittevole? Scopriamo insieme a quanto ammontano i guadagni medi di un tabaccaio e quali sono i passaggi fondamentali per aprire e gestire con successo una tabaccheria.

Quanto guadagna una tabaccheria?

Il guadagno di una tabaccheria può variare notevolmente in base a diversi fattori, come la posizione, il volume di vendite e i servizi offerti. Secondo alcune stime, il guadagno netto di un tabaccaio in una posizione favorevole si aggira tra i 30.000 e i 50.000 euro annui. Tuttavia, in alcune situazioni particolarmente vantaggiose, questa cifra può aumentare ulteriormente, soprattutto se il punto vendita è situato in una zona con alto passaggio di persone, come centri urbani o turistici.

È importante considerare che, oltre alla vendita di sigarette e altri prodotti da tabaccheria, molti di questi esercizi offrono ulteriori servizi come pagamenti di bollette, ricariche telefoniche e lotterie, che possono contribuire ad aumentare il guadagno complessivo.

Come aprire una tabaccheria: requisiti e iter burocratico

Aprire una tabaccheria richiede un iter burocratico piuttosto complesso e l’ottenimento di una licenza speciale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa licenza viene rilasciata solo in casi particolari, come per esempio il pensionamento del titolare di una tabaccheria esistente o attraverso un bando pubblico.

Oltre alla licenza, l’investimento iniziale può essere significativo. Si stimano costi che possono variare dai 100.000 ai 200.000 euro, includendo l’acquisto del locale, l’allestimento e il primo approvvigionamento di prodotti. Una gestione oculata dei costi e una buona posizione possono però assicurare un ritorno economico interessante nel medio-lungo periodo.