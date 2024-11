Caffè: quanti ne possiamo bere al giorno | La ricerca svela una risposta inaspettata

Scopri la dose giornaliera consigliata di caffè per massimizzare i benefici sulla salute e ridurre i rischi: ecco cosa dicono gli esperti.

Il caffè è una delle bevande più amate al mondo, grazie al suo aroma inconfondibile e alla carica di energia che ci offre ogni mattina.

Ma se da un lato è un piacere irrinunciabile per milioni di persone, dall’altro è al centro di numerose domande sulla quantità giusta da consumare.

Alcuni lo considerano essenziale per mantenere alta la concentrazione e migliorare l’umore, mentre altri temono gli effetti negativi legati a un consumo eccessivo.

Per fortuna, la scienza ci offre una guida su come dosare questa bevanda in modo salutare. Ma quanti caffè al giorno si possono bere per godere dei suoi benefici senza compromettere la salute? La risposta non è quella che ci aspetteremmo.

I benefici del caffè sulla salute

Bere caffè non è solo un piacere quotidiano, ma può avere anche effetti positivi per il nostro organismo. Grazie alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, infatti, il caffè aiuta a contrastare i danni dei radicali liberi e a ridurre l’infiammazione. Inoltre, stimola il senso di sazietà, una qualità che può contribuire a mantenere sotto controllo l’appetito e, di conseguenza, il peso.

Ma non solo. Un consumo moderato di caffè, infatti, è stato collegato a una minore incidenza di malattie cardiovascolari, una scoperta incoraggiante per chi desidera preservare la salute del cuore. La ricerca scientifica recente ha anche evidenziato che il caffè contiene molecole bioattive che supportano la funzione cardiaca, oltre a vitamine come B3, B6, B9 e vitamina E, utili per diverse funzioni fisiologiche.

Quanti caffè al giorno si possono bere?

Uno studio condotto dal Suzhou Medical College in Cina ha analizzato i comportamenti di oltre 170.000 persone senza malattie cardiometaboliche, monitorando il loro consumo di caffè. I risultati, pubblicati sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, indicano che chi consumava fino a tre tazze di caffè al giorno presentava un rischio ridotto di sviluppare la sindrome metabolica, una condizione che può portare a problemi cardiaci e diabete. Questo effetto positivo è stato osservato anche in un gruppo di circa 190.000 persone che bevevano sia caffè che tè.

Gli esperti hanno quindi individuato come quantità ideale quella tra i 200 e i 300 milligrammi di caffeina al giorno. Di conseguenza, alla domanda “quanti caffè si possono bere al giorno?”, si può rispondere con tre tazzine. Questa quantità sembra ridurre il rischio di sindrome metabolica del 40%, confermando il caffè come un vero alleato della salute. In ogni caso, è sempre consigliabile consultare il proprio medico per una valutazione personalizzata, soprattutto in caso di dubbi o preoccupazioni.