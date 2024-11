Allarme Bolletta: lievita con questo elettrodomestico | Devi usarlo solo in questo modo

Costi che lievitano in bolletta: scopri l’elettrodomestico che consuma di più e come utilizzarlo al meglio per ridurre i costi.

Tra inflazione, rincari energetici e prezzi che aumentano ovunque, riuscire a risparmiare sulla bolletta non è mai stato così importante come oggi.

E imparare a gestire i consumi energetici è il primo passo per ottenere un significativo risparmio. Molti, infatti, cercano strategie per risparmiare senza rinunciare alle comodità, ma a volte è proprio l’uso di determinati elettrodomestici a causare un aumento imprevisto dei costi.

Il modo in cui utilizziamo i nostri elettrodomestici, gioca un ruolo fondamentale sui costi: sfruttare al meglio le fasce orarie e conoscere le specifiche del proprio contratto di fornitura possono fare una grande differenza.

Ma non solo. C’è un elettrodomestico in particolare che, usato in modo sbagliato, può far lievitare la bolletta, mentre, se usato correttamente, può contribuire a ridurre i consumi. Scopriamo di quale si tratta e come ottimizzare il suo utilizzo per risparmiare energia e denaro.

Contratti e fasce orarie: cosa sapere per risparmiare

Per sfruttare al meglio gli elettrodomestici e abbattere la bolletta, è fondamentale considerare il tipo di contratto stipulato con il proprio fornitore di energia elettrica. Esistono principalmente tre tipologie di contratti:

Monorario – il prezzo dell’energia è fisso, indipendentemente dall’ora del giorno.

– il prezzo dell’energia è fisso, indipendentemente dall’ora del giorno. Biorario – prevede due fasce orarie: una più cara (generalmente dalle 8 alle 19 nei giorni feriali) e una più economica.

– prevede due fasce orarie: una più cara (generalmente dalle 8 alle 19 nei giorni feriali) e una più economica. Multiorario – offre tre fasce orarie con costi differenti.

Di conseguenza, adottando le fasce orarie meno costose si possono accumulare risparmi significativi, riducendo l’impatto degli elettrodomestici sulla bolletta. Se hai un contratto biorario o multiorario, la fascia oraria più conveniente è quindi quella notturna (dopo le 23) o quella che va dalle 19 alle 23 nei giorni feriali. Questo perché le industrie e molte attività commerciali riducono il loro consumo energetico di notte, permettendo di abbassare i costi per tutti gli utenti domestici.

Allarme Bolletta: l’elettrodomestico che la fa lievitare

Uno degli elettrodomestici che incide maggiormente sui costi è la lavatrice. Di conseguenza, un uso intelligente della lavatrice, in particolare l’orario e il giorno in cui viene usata, può fare una grande differenza sulle spese in bolletta. In generale, utilizzare la lavatrice durante le fasce orarie meno costose, ovvero quelle serali o notturne, può aiutare a ridurre i costi. Inoltre, per migliorare l’efficienza energetica della lavatrice, è utile seguire qualche accorgimento:

evitare il prelavaggio se non strettamente necessario;

usare programmi ECO, che permettono un risparmio del 30-40%;

lavare a basse temperature (ad esempio a 40°C) riduce il consumo di energia;

pulire e mantenere la lavatrice regolarmente per un uso efficiente;

bilanciare i carichi: lavare a pieno carico evita di dover ripetere il lavaggio e sfrutta meglio l’energia.

Con una maggiore attenzione a queste pratiche e al proprio contratto energetico, potrai alleggerire la bolletta senza rinunciare alla comodità!