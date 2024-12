Calorie Pranzo di Natale: questi sono i numeri con cui dovremo fare i conti | Da gennaio a dieta

Tra lasagne, arrosti e dolci irresistibili, scopri quante calorie consumiamo durante il pranzo più atteso dell’anno.

Il Natale è sinonimo di famiglia, tradizioni e, soprattutto, cibo. Il pranzo natalizio rappresenta un vero e proprio rituale fatto di piatti ricchi e sapori irresistibili che soddisfano il palato ma mettono a dura prova la bilancia.

Antipasti abbondanti, primi piatti elaborati, secondi gustosi e dolci irresistibili fanno schizzare in alto il conto delle calorie della giornata

Non sorprende quindi che, terminato il periodo delle feste, la dieta diventi il primo buon proposito per l’anno nuovo.

Scopriamo insieme le calorie che si nascondono dietro i piatti del Natale e perché una maggiore consapevolezza può aiutarci a bilanciare gusto e salute.

Le calorie del pranzo di Natale

Il pranzo di Natale non è solo un momento di convivialità, ma anche un vero e proprio tour de force per il nostro metabolismo. Gli italiani, infatti, consumano in media tra le 3.000 e le 6.000 calorie solo durante questo pasto. E se aggiungiamo una ricca colazione con pandoro o panettone e una cena altrettanto abbondante, il totale giornaliero può facilmente raggiungere le 7.000-8.000 calorie.

Tra i protagonisti delle feste, i dolci occupano un posto d’onore, ma anche un ruolo di primo piano nel conteggio calorico. Una fetta di panettone, ad esempio, contiene circa 330 calorie, mentre una porzione di pandoro ne arriva a 430. Torrone e struffoli, altri classici delle feste, superano rispettivamente le 460 e 470 calorie per ogni 100 grammi. Insomma, una piccola golosità può fare una grande differenza.

Pranzo di Natale: le calorie nascoste

Ma attenzione, non bisogna dimenticare le calorie “liquide”. Anche se un brindisi è d’obbligo, un bicchiere di vino rosso contiene circa 70 calorie, mentre una flûte di spumante ne apporta 95. Se sommiamo il consumo di più bicchieri durante la giornata, le calorie nascoste degli alcolici non sono assolutamente da trascurare.

Come sappiamo bene, il pranzo di Natale, è un piacere a cui è difficile rinunciare, ma i numeri parlano chiaro: le calorie natalizie possono accumularsi rapidamente. Con un po’ di attenzione e moderazione, possiamo goderci le festività senza troppi sensi di colpa. E se esageriamo? Nessun problema, gennaio è il mese ideale per rimettersi in forma!