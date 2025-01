Patate in teglia, mai più stress: 4 errori comuni che le faranno attaccare alla teglia

Scopri i segreti per ottenere patate al forno croccanti e perfette: gli errori da evitare per non farle attaccare alla teglia.

Le patate al forno sono un classico intramontabile della cucina italiana, amate da grandi e piccini.

Questo contorno versatile si presta ad accompagnare una vasta gamma di piatti, dai secondi di carne ai più leggeri piatti a base di pesce.

Tuttavia, preparare patate in teglia perfettamente croccanti e dorate non è sempre così semplice: quante volte vi è capitato di ritrovarle attaccate al fondo della teglia?

Niente paura, con pochi accorgimenti è possibile ottenere un risultato impeccabile: scopriamo quindi insieme gli errori da evitare per non fare attaccare le patate alla teglia.

Patate in teglia perfette

Le patate in teglia sono sinonimo di semplicità e bontà. Non richiedono una preparazione elaborata, ma basta poco per trasformarle in un contorno delizioso e croccante.

Perché, allora, spesso si attaccano alla teglia, rovinando il risultato finale? La risposta sta nei dettagli della preparazione e della cottura. Dalla scelta del tipo di patata all’organizzazione nella teglia, ogni passaggio gioca un ruolo cruciale. Scopriamo quindi insieme gli errori da evitare per non fare attaccare le patate alla teglia.

Una croccantezza invidiabile

Per ottenere patate al forno perfette, il segreto è evitare alcuni errori comuni e seguire semplici accorgimenti. Prima di tutto è bene scegliere le patate giuste. Non tutte le patate, infatti, sono uguali: quelle con meno amido, come le novelle, sono ideali perché tendono meno ad attaccarsi. Se avete dubbi, chiedete consiglio al fruttivendolo. Un altro trucco fondamentale per non fare attaccare le patate alla teglia è metterle in ammollo nell’acqua. Dopo averle tagliate, mettete le patate in ammollo in acqua fredda per almeno 40-60 minuti. Questo aiuta a eliminare l’amido in eccesso, rendendo la superficie più asciutta e prevenendo l’aderenza.

Poi, per evitare che le patate si attaccano bisognerà preparare bene la teglia. Non basta mettere l’olio: spennellatelo accuratamente su tutta la superficie. Inoltre, assicuratevi che le patate siano ben asciutte prima di disporle, così da creare una croccantezza uniforme. Anche la disposizione è cruciale. Non ammassate le patate nella teglia, ma mettetele su un solo strato, lasciando un po’ di spazio tra uno spicchio e l’altro, per garantire una cottura uniforme. Infine, ricordate di girare le patate una o due volte durante la cottura a 200°C e di utilizzare il grill negli ultimi minuti per un tocco di croccantezza in più. Seguendo questi semplici accorgimenti, le patate in teglia non saranno mai più motivo di stress!