Frappe di Carnevale: le migliori sono quelle di Iginio Massari | La ricetta originale per farle a casa

Croccanti, dorate e irresistibili: il segreto per preparare le frappe perfette, proprio come quelle del Maestro Iginio Massari.

Le frappe di Carnevale sono un dolce intramontabile della tradizione italiana, amato da grandi e piccini.

Croccanti, leggere e cosparse di zucchero a velo, rappresentano l’essenza delle festività carnevalesche.

Ma cosa le rende davvero speciali? La ricetta perfetta, come quella proposta dal maestro pasticcere Iginio Massari.

Scopriamo quindi insieme come realizzare delle frappe di Carnevale che si sciolgono in bocca seguendo la ricetta del maestro Massari.

Una tradizione senza tempo

Le frappe, conosciute anche con nomi diversi a seconda della regione, come chiacchiere, bugie o crostoli, hanno radici antiche che risalgono all’epoca romana. La ricetta è poi evoluta nel tempo, mantenendo però la sua essenza: una pasta sottile e friabile, fritta e spolverata di zucchero a velo.

Ogni regione ha la sua variante, con piccole differenze negli ingredienti o nel metodo di preparazione. Tuttavia, le frappe rimangono un simbolo di festa e convivialità, capace di unire l’Italia intera sotto il segno della dolcezza. Il segreto per delle frappe perfette? Seguire passo passo la ricetta del maestro Iginio Massari.

Leggere ma buonissime

Se volete preparare delle frappe indimenticabili, è il momento di seguire la ricetta di Iginio Massari. Per quanto riguarda gli ingredienti, avrai bisogno di: 250 g di farina di forza (W 320), 30 g di zucchero, 30 g di burro morbido, 85 g di uova, 25 g di rum, la scorza grattugiata di un limone, olio di semi di arachidi per friggere e zucchero a velo per decorare. I segreti di Massari per frappe perfette includono l’uso di farina di forza (W 320) per una maggiore leggerezza, l’assenza di lievito (il rum funge da lievitante naturale), la stesura sottilissima dell’impasto, il riposo di almeno un’ora e la frittura alla giusta temperatura. Seguendo questi consigli, potrete gustare a casa vostra delle frappe croccanti, leggere e deliziose, degne del nome di Iginio Massari.

Inizia a preparare le tue frappe di Carnevale versando tutti gli ingredienti nella planetaria e impastando a bassa velocità fino a ottenere un composto liscio e sostenuto. Poi, trasferisci l’impasto su una spianatoia, lavoralo brevemente e forma una palla. Copri con pellicola trasparente e lascia riposare a temperatura ambiente per almeno un’ora. Dopo averlo fatto riposare, stendi l’impasto in una sfoglia sottilissima, utilizzando una macchina per pasta o un mattarello. Ritaglia dei rettangoli con una rotella dentellata e fai due incisioni parallele al centro. Poi, scalda l’olio a 175-180°C e friggi poche frappe alla volta, girandole una sola volta, scolale su carta assorbente e lasciale raffreddare. Cospargi con abbondante zucchero a velo prima di servire et voilà, le frappe di Carnevale sono pronte per essere gustate: buon appetito!