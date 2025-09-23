Selvaggia Lucarelli rifiuta proposta di opinionista al Grande Fratello

Nonostante la chiamata da parte del reality show, la giornalista e influencer sceglie di non accettare: motivazioni personali e professionali alla base del “no”.

Selvaggia Lucarelli è stata recentemente coinvolta in trattative per entrare come opinionista al Grande Fratello, ma la proposta è stata declinata. Fonti vicine alla conduttrice raccontano che dietro la decisione ci sono sia ragioni legate all’immagine che strategie professionali che non combaciano con il ruolo richiesto.

Le motivazioni del rifiuto

Secondo quanto riportato, Selvaggia ha preferito evitare un impegno che avrebbe potuto generare troppe critiche o interferenze con altri progetti in corso. Ritiene che il ruolo da opinionista comporti spesso assunzione di posizioni polarizzanti e poco costruttive — caratteristiche che non si sposano con il percorso che intende perseguire. In più, la possibilità di commentare dinamiche da reality show è vista come un territorio “sensibile” e potenzialmente oscillante rispetto ai suoi principi editoriali.

E ora? Nuove vie professionali

Dopo il rifiuto, la Lucarelli sembra concentrarsi su altri fronti: saggi, progetti indipendenti, contenuti digitali e podcast. Il suo pubblico è in attesa di nuovi annunci, ma appare chiaro che preferisce ruoli che possano garantire autonomia e coerenza con la sua idea di narrazione e critica culturale.

Niente radio-reality per Selvaggia: il no al Grande Fratello è un segnale forte, che racconta di una professionista che sceglie la strada meno comoda ma più fedele a sé stessa.