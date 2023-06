Tragedia nella notte, annuncio dell’ex gieffina | È stata una violenza improvvisa

Ex protagonista del Grande Fratello Vip vittima di una violenza inaspettata: il racconto della tragedia avvenuta nella notte.

Si torna a parlare di una ex protagonista del Grande Fratello Vip che, come riportato dai quotidiani, è stata vittima di un furto.

Il volto noto del piccolo schermo si è trovata in casa dei ladri e, dopo averli messi in fuga, si è resa conto di essere stata derubata di un bottino molto alto.

Non è la prima volta che le accade una cosa simile: già in passato si è vista costretta a subire altri tre furti, uno nell’abitazione romana e due in quella meneghina.

Il racconto della tragedia

A riportare la notizia su quanto accaduto nella notte di sabato 17 giugno scorso è stato il quotidiano Il Messaggero, che ha raccontato del furto subito da una popolare showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip: Samantha De Grenet. La donna, residente in un lussuoso appartamento romano situato in zona Parioli, si è vista costretta ad affrontare i malviventi entrati in casa sua. Probabilmente certi che la De Grenet e il marito Luca Barbato avrebbero trascorso il weekend fuori città, i ladri hanno fatto irruzione in casa pensando di poter agire indisturbati, ma l’arrivo improvviso della De Grenet li ha messi in fuga.

Il colpo, quindi, è stato compiuto, ma solo per metà. I malviventi hanno messo a soqquadro solo le prime stanze rubando ciò che sono riusciti a recuperare. Secondo le indagini, si sarebbero arrampicati fino all’ultimo piano della palazzina usando una canna fumaria e sarebbero poi entrati dalla finestra nell’appartamento della De Grenet e Barbato. Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica per rilevare eventuali elementi utili a risalire all’identità dei ladri, mentre, secondo le prime stime, il bottino ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

Samantha De Grenet: “Una violenza”

“Sono sicura che ci hanno sentiti arrivare. Non se lo aspettavano, probabilmente ritenevano che rimanessimo fuori per tutto il weekend – ha spiegato Samantha De Grenet a Il Messaggero – . Tant’è che hanno fatto in tempo a rovistare e razziare tutto quello che c’era in sole due stanze e non in tutto l’appartamento. Come, appunto, se avessero dovuto lasciare incompiuto il “lavoro” intrapreso all’improvviso”.

Certa che la situazione poteva andare peggio nel caso avessero trovato il figlio in casa, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto: “Quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria, perché l’abitazione privata è l’unico ambito che è veramente tuo, un rifugio […]Sarei disposta persino a dare una ricompensa, a pagare una sorta di riscatto, a chi mi aiutasse a rientrare in possesso di oggetti che mi sono stati portati via e che per noi hanno un valore affettivo enorme”.