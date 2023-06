“Io condurrò Sanremo il prossimo anno”: svelato l’erede di Amadeus | Nessuno si aspettava il suo nome

Svelato chi prenderà il posto di Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo: un nome impensabile!

Amadeus è il conduttore del Festival di Sanremo da quattro anni e per il 2024 si appresta al suo quinto e ultimo mandato come direttore artistico.

Autore di grandi cambiamenti e rivoluzioni, ha reso la kermesse musicale amata da un pubblico molto più ampio e, in particolar modo, dai giovani che si erano allontanati dalla tradizione italiana.

Ma dopo Amadeus, chi riuscirà a prendere l’eredità di Sanremo? La rivelazione è arrivata in occasione della presentazione di Italia Loves Romagna 2023.

Amadeus, svelato l’erede a Sanremo

Sono tanti coloro che si domandano chi sarà l’erede di Amadeus alla fine del suo mandato come conduttore e direttore artistico del Festival della musica italiana. L’unico in grado di aumentare i dati di ascolti di anno in anno, Amadeus si è rivelato la grande novità della Rai. Su di lui i vertici della tv di Stato hanno puntato tutto e, dopo il 2024, molte cose dovranno essere riviste e rivalutate. Così, mentre si cercano indiscrezioni ed indizi su chi potrebbe essere l’erede di Amadeus, ecco che spunta in rete un video che lo rivela senza troppi giri di parole.

“Io condurrò Sanremo il prossimo anno”, ha esordito Giorgio Panariello mostrandosi con Amadeus poco prima della diretta del concerto Italia Loves Romagna 2023. “Io faccio una tournee con Marco Masini – ha aggiunto il conduttore del Festival ironico, prestandosi al gioco dell’amico e collega – .Amadeus versus Masini”. “Quindi, aria di cambiamenti!”, ha concluso il comico toscano tra le risate generali dei presenti che stavano registrando il video subito condiviso su Instagram.

Sanremo, cosa succederà dopo Amadeus

Se l’intervento social di Giorgio Panariello era solo a scopo ironico, come nel suo stile, sono tanti i curiosi che si chiedono chi sarà l’erede di Amadeus dopo il Festival del 2024. C’è chi, ancor prima della fine del mandato del conduttore, ha indicato Alessandro Cattelan come suo possibile sostituto e chi, invece, crede che Amadeus accetterà una eventuale proposta della Rai di prolungare il suo impegno all’Ariston.

Eventuali spoiler sulla questione potrebbero essere dati da Fiorello, storico amico di Amadeus e suo grande sostenitore nell’esperienza a Sanremo. Lo showman, infatti, è ritornato sul palco del Teatro Ariston solo grazie ad Amadeus, che lo ha fortemente voluto in occasione del suo debutto a Sanremo. Poi, Fiorello, ha sempre preferito seguirlo da lontano facendo, di tanto in tanto, delle divertenti incursioni.