Enrico Brignano, avete mai visto la splendida abitazione del noto attore? Una dimora deliziosa e raffinata

Il noto comico ha una casa spettacolare insieme a sua moglie Flora Canto: vediamo insieme la villa dei due.

Amatissimo, soprattutto dai romani vista la sua provenienza, il comico Enrico Brignano ha avuto negli anni un successo inaudito, giungendo a toccare picchi che difficilmente i comici arrivano a ottenere.

Con professionalità e simpatia, Brignano ha conquistato il suo pubblico soprattutto con i suoi monologhi riguardanti la vita quotidiana, attuale e di quando era piccolo. E come dimenticare, ad esempio, la sua interpretazione dei dialetti italiani, di nuovo in chiave fortemente ironica.

Enrico Brignano e la sua romanità sono due elementi inscindibili, e certo deve saperlo anche sua moglie, Flora Canto, con cui ha anche lavorato.

Detto ciò, è piuttosto facile immaginare dove si collochi la dimora della coppia felice: ebbene sì, si trova proprio nel centro della Città Eterna.

Brignano colonizza la Capitale

Non sappiamo di preciso dove, ma Brignano e Canto abitano nel centro di Roma. La loro casa è pensata all’insegna del comfort, ma anche della modernità, in contrasto con le mura antiche di molte palazzine del centro della Capitale.

Flora Canto sembra essere molto orgogliosa della sua casa, infatti è proprio lei a mostrarne alcuni scorci sui social media, in particolare su Instagram. Spesso, Flora inquadra la casa anche per “lavoro”, ovvero fa rientrare la casa nell’inquadratura durante la promozione di alcuni prodotti. Non solo, però, ad esempio vi sono sul suo profilo anche delle foto scattate nel periodo natalizio che mostrano l’accoglienza della zona living.

Il comfort di casa Brignano – Canto

Dalla foto spicca una ampia vetrata, che durante il giorno inonda la casa di luce naturale, e un bellissimo parquet. Soprattutto, la casa ha anche una fondamentale area all’aperto, che non è scontato trovare nella capitale, specie in centro. Flora Canto ed Enrico Brignano, fortunatamente, sono riusciti a non farsi mancare niente, compreso un affaccio sul mondo e uno spazio esterno per rifiatarsi dal lavoro e dallo stare in casa, che sicuramente avrà fatto loro comodo durante la pandemia di Covid 19.

Il design della cucina, presente in diversi video di Flora Canto, è semplice, pulito e moderno, il nero della cucina ha un che di industriale, e il contrasto con le pareti bianche dà ancor più una sensazione di contemporaneità dalle linee nette. Insomma, la coppia di personaggi famosi è riuscita a costruire un ambiente perfetto per loro.