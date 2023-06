Capelli biondi e sguardo intensissimo, la bambina in foto è oggi una grande della tv | Chi la riconosce?

Chi è la bambina in foto con capelli biondi e sguardo intensissimo? Oggi è una delle conduttrici tv più amate.

Oggi è una delle conduttrici tv più amate del piccolo schermo, ma in questa foto era ancora una bambina ingenua e inconsapevole di ciò che la vita le avrebbe riservato.

Lo sguardo, però, è rimasto lo stesso ed è proprio quello che le ha permesso di entrare nel cuore dei telespettatori che ogni giorno la seguono.

Riuscite ad indovinare, quindi, chi è la bambina in foto? Appena lo scoprirete, stenterete a crederci. Si tratta proprio di una fuoriclasse!

Chi è la bambina in foto

Capelli biondi e mossi, sguardo attento e sveglio: la bambina mostrata in foto è nata a Legnano nel dicembre del 1963 e ha esordito sul piccolo schermo negli anni Ottanta, occupandosi inizialmente di programmi sportivi. Volto tv di Rai e Mediaset, è ormai considerata uno dei pilastri simbolo del primo canale del Servizio Pubblico. Ideatrice e promotrice del format del cooking show in televisione, la bambina che si mostra spensierata nella foto in bianco e nero in copertina è stata anche conduttrice del Festival di Sanremo. Di chi stiamo parlando?

Si tratta proprio di Antonella Clerici, che in questo scatto condiviso sul suo profilo Instagram si mostra quando, ancora bambina, trascorreva le sue estati spensierate a Rapallo. I ricordi di quegli anni sono ancora vivi nella mente della conduttrice tv, particolarmente legata alla località che la ospitava insieme ai genitori durante l’estate. Oggi quella bambina in foto è profondamente cambiata, ma lo sguardo e la semplicità che la contraddistinguevano sono rimasti gli stessi di un tempo.

Il segreto del successo

Nonostante il grande successo ottenuto in televisione, Antonella Clerici continua ad essere amatissima dal suo pubblico per la semplicità e la schiettezza con cui si è sempre mostrata davanti alle telecamere. Il segreto del suo successo, infatti, sta proprio nel legame che ha saputo costruire con i telespettatori. “Non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo e nascondere quello che non ti fa comodo – ha detto la Clerici in una intervista a Che tempo che fa – .Io dico tutto”.

“Ho raccontato quando ho avuto le corna, quando ho le scalmane per la menopausa”, ha continuato lei, certa di essere diventata una delle conduttrici a cui il pubblico è più affezionato per la trasparenza con cui si è sempre mostrata davanti alle telecamere.