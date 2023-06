Flavio Briatore non può più farlo: alla sua età diventa complicato | L’ammissione in diretta

Ha perso la lotta contro la sfida più grande della sua vita. Briatore si racconta: “Non sono più giovane.”

Lo ammette candidamente, con la verve feroce e priva di censure a cui ci ha abituato da sempre: alla sua età è complicato rimediare a una mancanza di questo genere.

Flavio Briatore, imprenditore e dirigente sportivo, all’età di 73 anni appare finalmente stanco in una recente comparsa in live.

Dopo una vita trascorsa a mordere il mondo e prendersi tutto, sembra che il magnate di Benetton e Renault, da sempre legato alla Formula 1, sia pronto a prendere fiato e ammettere quelle che riconosce essere le proprie colpe, mancanze e debolezze.

L’argomento trattato però è particolarmente delicato, tanto da aver scosso gli animi di molti degli utenti che hanno visto le sue dichiarazioni, commossi dall’ammissione di colpa.

In studio con Fedez: Flavio Briatore senza filtri

Flavio Briatore ha raccontato molto di sé durante l’intervista con il rapper Fedez, nello studio del suo nuovo vodcast: Wolf – Storie che contano, un progetto editoriale realizzato con HYPE che vede l’imprenditore milanese interfacciarsi con diverse personalità del mondo del business per raccontare la finanza e il successo attraverso esperienze diverse.

In 18 puntate, l’obiettivo di Fedez è quello di portare al pubblico una varietà di storie prive di precedenti; non poteva quindi mancare l’intervento di Flavio Briatore, considerato uno dei più grandi personaggi del mondo imprenditoriale italiano, iconico anche per il suo stile e il suo carattere; che però, nello studio, ha lasciato cadere la maschera per raccontare un aspetto di sé slegato dalla vita lavorativa: la famiglia.

Il più grande orgoglio è anche il più grande rimpianto

La domanda è arrivata da Fedez, semplice tanto quanto la risposta di Flavio: “Qual è la cosa che hai fatto di cui sei più orgoglioso?”, “Mio figlio.“, ha replicato l’imprenditore, senza esitazioni. Incalzato da Fedez, curioso di conoscere anche il più grande rimpianto, Briatore non si è distaccato di troppo dalla sua risposta precedente.

“Magari è di non essere riuscito a fare una vita normale, a un’età diversa dalla mia. Ho avuto mio figlio che avevo sessant’anni.”, ha spiegato; Nathan Falco, il figlio avuto con Elisabetta Gregoracci, è nato infatti nel 2010. “Per cui credo di aver perso un po’ di feeling, l’essere giovane con lui, poter giocare a pallone con lui… sono cose che non puoi più fare.”