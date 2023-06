“Non mi ricordo più niente”: Gerry Scotti perde la memoria | La verità è tristissima

Un nuovo video in cui descrive nel dettaglio la sua convivenza con l’allontanamento dalla realtà attuale: ci prova, ma sbaglia tutto.

Il presentatore più amato degli italiani si è cacciato nei guai. Gerry Scotti, al secolo Virginio Scotti, ha pubblicato un post sui social per raccontare un dramma personale, ma condiviso da molti.

Le reazioni nei commenti sono praticamente uniformi, ma c’era da aspettarselo: d’altronde Gerry ha accompagnato e accompagna tutt’ora le serate di milioni di italiani. Nel corso della sua lunghissima carriera, iniziata in radio nel lontano 1976 quando aveva appena vent’anni, ha presentato programmi che hanno intrattenuto e fatto sorridere chiunque: dall’esperienza a Striscia La Notizia, passando per i quiz in prima serata come Passaparola e Chi vuol essere milionario?, fino al passaggio della torcia di Corrado nella conduzione dell’adorata Corrida.

In anni più recenti, Gerry è rimasto una presenza fissa di Canale 5, al volante di vari quiz o come ospite e giudice fisso a Tù sì que vales, programma di talent e varietà condotto assieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Mara Venier.

Sempre sulla cresta dell’onda, nonostante i suoi 66 anni, Gerry ha però ammesso di aver avuto una caduta tremenda nel rapportarsi con un aspetto completamente nuovo della sua vita.

Di nuovo in pista: Gerry e l’avventura sui social

Di social non ne capisce niente, o almeno così vorrebbe farci credere. Sì, perché anche su Instagram, Twitter e Tiktok Gerry Scotti è da sempre una presenza fissa: in qualità di “meme“, con un fermo immagine del suo volto mentre fa no con la testa, o di icona storica degli aspetti più “trash” della TV italiana. Chiunque, su internet, ricorda e ha scherzato sul suo incidente a Striscia La Notizia, quando ruppe la scenografia dello studio durante un salto.

E proprio su questo incidente rimasto nella storia Gerry ha fatto un lungo Tiktok. Il conduttore è approdato sul social dei video che spopola tra i giovani ad Aprile con il nome utente “loziogerry“, ed è stato subito amore: quasi 700.000 follower in men che non si dica e centinaia di commenti che acclamano la sua presenza. Ma lui si sente un po’ retrò.

“Sei lo zio più amato d’Italia”, dedica commovente

Nell’ultimo video che ha postato, Gerry collabora con il tiktoker Daniele Davi per cercare di stare al passo con il linguaggio quotidianamente utilizzato su Tiktok; lavagnetta alla mano, Daniele cerca di spiegargli che cosa sia un “POV“. “Ah, ho capito, è il diminuitivo di poverino…”, scherza lui, apparentemente impacciato.

Per spiegargli il vero significato di POV, acronimo di Point Of View (o punto di vista; è una dicitura che si utilizza per indicare che la scena nel video postato riguarda lo spettatore in prima persona) Daniele “trasporta” Gerry in vari universi, come quello scolastico, dove Gerry lamenta di aver dato l’ultimo esame 50 anni prima e di non ricordare più nulla. La soluzione? Una scritta in sovrimpressione, “POV: sei lo zio più amato d’Italia”. E infine Gerry, che ha da tempo abbracciato la tenera definizione di zio affibbiatagli da internet, capisce.