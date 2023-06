Addio Orietta Berti, con grande dolore si apprende la notizia | Le preghiere del pubblico non sono bastate

Addio Orietta Berti: le preghiere del pubblico non sono bastate e il suo destino è stato inevitabile.

Alla veneranda età di 80 anni, Orietta Berti è una vera e propria fuoriclasse della musica e dello spettacolo.

La sua voce è rimasta la stessa nel tempo e, oltre alla carriera come cantante, la Berti ha dimostrato di sapersela cavare anche davanti alle luci dei riflettori degli studi televisivi.

Grande protagonista dell’edizione 2022-2023 del Grande Fratello Vip, Orietta Berti ha ricevuto una bruttissima notizia, che non è affatto piaciuta al pubblico da casa.

Orietta Berti, l’addio

Scelta da Alfonso Signorini come opinionista del Gf Vip 2022, Orietta Berti ha accettato la proposta dell’amico e ha affiancato Sonia Bruganelli in questa lunga esperienza. Inizialmente apparsa come un pesce fuor d’acqua, la cantante si è poi perfettamente calata nel suo ruolo diventando la beniamina del pubblico. Sempre molto attenta alle dinamiche della casa, ha dato voce alle perplessità di molti telespettatori riguardo la veridicità di alcuni concorrenti risultando spesso pungente, schietta e diretta.

Promossa a pieni voti dal pubblico che l’ha seguita nel suo percorso di opinionista del Gf Vip, la Berti ha recentemente ricevuto una notizia che nessuno si aspettava. In attesa di conoscere le sue sorti a Mediaset per la prossima stagione televisiva, pare proprio che la cantante non sia stata riconfermata nel cast del Grande Fratello che, per il 2023, non sarà più “vip” ma mescolerà un gruppo di sconosciuti ad alcuni personaggi famosi.

Gf Vip, aria di cambiamento

Dopo le polemiche sollevate dall’ultima edizione e il necessario intervento di Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto cambiare drasticamente la deriva presa dal reality show di Canale 5, per la stagione televisiva in arrivo si prospettano grandi cambiamenti. Alfonso Signorini sarà ancora a timone del Grande Fratello e si sta occupando della selezione di personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo. Via gli influencer dal programma e porte aperte per coloro che non hanno nulla – o quasi – a che vedere con le luci dei riflettori.

Orietta Berti, quasi sicuramente, non sarà tra le protagoniste del cast del Grande Fratello, mentre voci di corridoio rivelano che la cantante approderà in un altro show al fianco di Gerry Scotti. Pare, infatti, che la Berti si calerà nei panni di coach per il programma Io Canto, guidato proprio da zio Gerry. Tutto tace, invece, sul fronte dei nuovi opinionisti che si accomoderanno sulle poltrone di Cinecittà per commentare le dinamiche del Gf.