Ultimo, il giovane artista a contatto con i medici | Nella notte arriva l’annuncio

Scioccante l’annuncio che riguarda Ultimo: una notte con i medici, i fan sono spaventati, temono per la sua salute.

Ultimo (pseudonimo di Niccolò Moriconi) ha incantato più generazioni con la sua musica. Il giovane è ricordato anche per essere arrivato a un passo dalla vittoria al festival di Sanremo con I tuoi particolari, sorpassato però dall’altra fresca promessa del mondo musicale, Mahmood. Vinse, invece, l’edizione del 2018 del Festival della canzone italiana con Il ballo delle incertezze.

La dolcezza delle sue canzoni, e anche del suo comportamento, rendono Ultimo un ragazzo amatissimo da molti, per non parlare della sua delicatezza e lo sguardo sensibile su tutte le cose. Infatti, Ultimo ha preso a modello diversi cantautori italiani che con le loro poesie hanno conquistato la Nazione, come Lucio Dalla, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Renato Zero, Claudio Baglioni e molti altri, anche appartenenti alla scena musicale più attuale.

Negli ultimi anni, il giovane cantante è anche approdato sulla piattaforma Prime Video con un documentario “Vivo coi sogni appesi”, una storia biografica del cantante romano del quartiere San Basilio.

La dolcezza e il sorriso di Ultimo sono stati, però, intaccati da un incidente notturno che ha visto protagonista proprio il nostro cantante, giovane promessa musicale.

Una brutta nottata per Ultimo

Il povero cantante ha dovuto fare una “visita notturna”: così, almeno, ha scritto nella storia che ha inserito su Instagram.

Assistiamo così a Ultimo con uno strano marchingegno in bocca, e un uomo che gli tiene ferma la lingua. Dopo una prima impressione negativa, notiamo però che il viso di Ultimo, seppure deformato dalla “visita”, esibisce uno dei suoi sorrisi.

La visita notturna

Intravvedendo l’espressione felice di Ultimo, si capisce poi che si sta sottoponendo a una procedura del tutto volontaria e semplice. Si nota anche che il medico che sta praticando indossa i guanti e utilizza un attrezzo professionale.

Si tratta di una delle modalità per fare un piercing sulla lingua. Ultimo non ha mai nascosto i suoi altri piercing e tatuaggio, mostrando di essere un appassionato del genere. La foto è di certo ambigua: sullo sfondo ci sono bottiglie che sembrano di vino, mentre dietro il muro, nell’altra stanza, affiorano le sembianze di un cane.