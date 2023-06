Addio Sandra Milo, il lutto ha devastato tutti quanti | Si è spenta nel sonno

Sandra Milo, lutto terribile: l’addio ha lasciato tutti impietriti. Non ci sono parole per l’enorme dolore.

Attrice protagonista del cinema italiano negli anni Sessanta, Sandra Milo è considerata una delle icone del grande schermo.

Vincitrice di un premio Oscar grazie al film Otto e mezzo, è stata la musa ispiratrice di numerosi registi tra cui Federico Fellini.

Ad una vita professionale gloriosa, tuttavia, ha fatto da contraltare una vita privata fatta di piccoli e grandi drammi: uno di questi l’ha colpita proprio recentemente lasciandola distrutta.

Sandra Milo, il grave lutto

Nata a Tunisi da padre siciliano e madre toscana, Sandra Milo è stata allevata dalla mamma e dalla nonna, insieme alla sorella Maia. Legatissima alle sue origini, l’attrice ha poi vissuto una vita fatta di grandi passioni ed enormi dolori, uno fra tutti la morte del primo figlio, nato prematuro, e frutto del matrimonio con il marchese Cesare Rodighiero. Nelle ultime ore, tuttavia, Sandra Milo è stata colpita da un altro gravissimo lutto che ha lasciato tutti senza parole e molti volti noti si sono stretti attorno a lei in questi giorni di amarezza e dispiacere: la morte dell’amata sorella Maia.

A lei, Sandra Milo ha dedicato un lunghissimo post Instagram in cui ha descritto il loro legame fortissimo spezzato, però, negli ultimi anni dalla malattia che aveva colpito la sorella. “Sorella mia, oggi Dio ti ha chiamata a sé. Voglio tenere a mente la te del bel tempo che fu quando eri sana e forte, come in questa foto che ci vede insieme – ha iniziato a scrivere l’attrice a corredo di uno scatto che la ritrae giovanissima insieme alla sorella – . Ti sei spenta passando dal sonno alla morte senza neanche accorgertene”.

Il dolore di Sandra Milo

Sottolineando come lei e la sorella siano cresciute in un ambiente di sole donne, “tirate su da nonna Alberta e da mamma Marì”, la Milo ha condiviso con i suoi fan gli ultimi anni di vita della sorella. “[…]Da anni vivevi in un mondo tutto tuo nel quale spesso confondevi i tuoi affetti più cari, scambiando l’una per l’altro, quasi fossi tornata bambina – ha raccontato – . Per noi che avevamo l’abitudine da sempre di sentirci tutti i santi giorni era doloroso non potersi più confrontare, scambiare i pensieri, dividere gioie e dolori, ridere di gusto”.

“Spesso mi chiamavi col nome di tua figlia e quando eri in te invece mi chiedevi dei miei, parlando però di loro come se fossero ancora in età scolare. Quanti ricordi mi legano a te che, al di là di tuo marito Felice e dei tuoi figli Nenè e Luca, eri il mio unico contatto con la mia famiglia d’origine – ha continuato addolorata Sandra Milo – . Ora resto da sola a custodire il nostro passato, la nostra terra, il nostro vissuto e il mondo, per me che ho praticato nel quotidiano l’arte del sorriso come antidoto alle sofferenze, mi sembra improvvisamente così piccolo, così triste, così vuoto”. “I tuoi figli ora saranno i miei – ha concluso l’attrice facendo una promessa alla sorella – . Finché avrò respiro, finché ne avrò le forze la zia Sandra per loro ci sarà sempre. Vai serena, mia amata Maia! Ti saluto, ascoltando la tua canzone preferita, cosicché possa accompagnarti dolcemente, tua Elena”.