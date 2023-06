Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus straziata dalla perdita: “Non c’è più…”

Una news difficile da digerire per il pubblico a casa: Giovanna Civitillo è distrutta dal lutto improvviso.

Giovanna Civitillo, la moglie del celeberrimo conduttore Amadeus, è diventata famosa come show girl e ballerina in diversi programmi, come Beato tra le donne, Domenica In, e dal 2002 al 2006 affiancò il futuro marito nel programma quiz L’Eredità su rai 1.

Proprio in quest’ultima occasione inizia una storia tra i due, per la precisione nel 2003. Dalla relazione nasce un figlio, José Alberto. L’amore fra i due sembra essere sincero, sono una delle coppie che nonostante il passare del tempo è rimasta unita.

Ultimamente, però, Giovanna ha dovuto assorbire un brutto colpo che ha condizionato le sue giornate, e le cambierà la quotidianità per sempre.

Civitillo ha scelto di non tenerlo segreto, ma ha coinvolto i suoi followers nel proprio dolore, come fossero amici lontani che possono inviare energie positive e conforto. La showgirl ha deciso di mettersi a nudo sul social Instagram, dove ha pubblicato una foto e scritto una breve didascalia ricordando l’uomo e spiegando i suoi sentimenti del momento.

Il dolore di Giovanna

“Purtroppo da oggi il nostro Grande Amico Gian Piero non c’è più…”, rivela Giovanna nella didascalia di un post Instagram in cui pubblica la foto della persona che è venuta a mancare, ovvero Gianpiero Raveggi, dirigente Rai.

Raveggi non viene ricordato solamente da Giovanna, ma da numerose altre personalità dello spettacolo legate alla rete pubblica. Gianpiero è ricordato come una persona dalla serietà integerrima, capace sul lavoro e attento ai dettagli. Lavorò in passato anche alla realizzazione del Festival di Sanremo.

Ci mancherai: Civitillo si esprime

“Un immenso dolore“, scrive Giovanna, “è stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia”. Perdere un amico è una di quelle esperienze che ci si risparmierebbe volentieri nella vita, che non porta a nulla, ha solo un valore puramente distruttivo.

Civitillo inserisce anche due emoji che rappresentano un cuore, prima di scrivere il suo commiato, “Ci mancherai”. Il lutto condiviso con il mondo è senza dubbio una moda degli ultimi anni, il telegramma di ieri è diventato il post di oggi. Anche Amadeus si è pronunciato in tal senso, avendo un rapporto probabilmente ancora più stretto con Gianpiero visto il lavoro così costante in Rai di entrambi.