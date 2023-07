‘Albano non meritava questo’: Romina Power, schiaffo alla ‘rivale’ | Per la Lecciso una mazzata tremenda

È ancora conflitto tra Romina Power e Loredana Lecciso: l’astio tra le due non è destinato a placarsi.

La vita di Al Bano Carrisi è divisa in due momenti: prima il matrimonio con Romina Power e poi il legame con Loredana Lecciso.

Tra la prima e la seconda donna di Al Bano, però, non c’è mai stata grande simpatia e i ben informati raccontano di una serie di dissidi tra la Power e la Lecciso.

Se la prima non ha mai fatto mistero della sua antipatia per la rivale, la seconda ha sempre provato a spegnere le polemiche facendo un passo indietro. Ma l’ultima mazzata da Romina è stata difficile da digerire!

Romina Power e la decisione sulla Lecciso

Lo scorso 20 maggio, Al Bano Carrisi ha compiuto ottanta anni e, in occasione di questo evento speciale, ha organizzato il concerto “4 volte 20”, trasmesso in prima serata su Canale 5. Accanto a lui in questa serata erano presenti i figli e la ex moglie, Romina Power, mentre la grande assente era proprio Loredana Lecciso. Secondo indiscrezioni trapelate tra i ben informati e poi confermate dalla compagna di Al Bano, la sua assenza era dovuta ad una imposizione dell’americana, che pare abbia preteso che la Lecciso rimanesse a casa.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Loredana ha confermato le voci sul veto imposto da Romina Power per quella serata che doveva essere semplicemente dedicata ad Al Bano. “Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare un minimo di tregua alle ostilità…”, ha commentato la showgirl leccese sottolineando come il desiderio del cantante sia sempre stato di “pace e armonia”.

Loredana Lecciso spiazza Romina Power

La decisione di auto escludersi dal concerto per gli 80 anni di Al Bano, dunque, è nata dalla volontà di Loredana Lecciso di non alimentare screzi e tensioni tra i figli, che non dovrebbero vivere un clima simile. “Loro non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro”, ha continuato lei spiegando di aver rifiutato l’invito del compagno a prendere parte alla serata.

Ad oggi, nonostante i dissidi con Romina Power, Loredana Lecciso continua ad andare dritta per la sua strada, evitando inutili scontri. “Vado avanti con le mie certezze di donna e di madre e, festeggiando Jasmine, lascio perdere conflitti inutili e meschini”, ha concluso lei dimostrando come la sua priorità restino il benessere e la tranquillità dei figli.