Bianca Berlinguer, l’addio è ad un passo | Tutta ‘colpa’ di una collega famosissima

Innumerevoli indiscrezioni raccontano del suo imminente abbandono. La ragione? La competizione inizia a farsi sentire.

Furia nera per Bianca Berlinguer. L’ex direttrice e conduttrice del TG3, volto storico del palinsesto di Rai 3 dal 1991, avrebbe rilasciato dei commenti trasformatisi in indiscrezioni sulla sua decisione di lasciare per sempre l’ente a cui ha dedicato tutta la vita.

Bianca Berlinguer, primogenita del compianto segretario del Partito Comunista Italiano e deputato Enrico Berlinguer, dopo un’iniziale carriera sulle testate giornalistiche Il Messaggero e Mixer, lavora al TG3 dal lontano 1985.

Da redattrice a conduttrice (dal 1991 al 2016, anno in cui è stata sostituita da Luca Mazzà), per poi essere nominata direttrice nel 2009, nomina che ricoprirà fino alla fine della sua carriera nel programma.

Oggi, però, Bianca Berlinguer apparirebbe stanca e spossata dai notevoli cambiamenti in Rai. Tanto da star valutando quello che potrebbe quasi essere definito un vero e proprio passaggio ad altri lidi; ma la colpa di chi è?

Rivalità dietro le telecamere, tutte le indiscrezioni

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Berlinguer sarebbe l’arrivo della concorrenza diretta di Francesca Fagnani, con il suo programma Belve. Il taglio mordace della Fagnani rappresenterebbe un notevole colpo diretto a Bianca Berlinguer.

Non solo: anche l’approdo di Alessia Marcuzzi con il varietà Boomerissima sembra aver agitato le acque. Ma la vera “croce” che grava sulla giornalista ha un altro nome e un altro volto: si tratta di Nunzia De Girolamo, che con il suo nuovo talk show in prima serata rappresenterà il vero “nemico diretto” di Bianca Berlinguer. Tanto che…

Il colpo definitivo: starebbe pensando di passare al “nemico”

Più di una testata giornalistica ha riportato una rivelazione sconvolgente su Bianca Berlinguer. In risposta e come conseguenza del già citato malcontento per la gestione del palinsesto di Rai 3, che potrebbe vedere quattro donne del mondo del giornalismo o dell’intrattenimento leggero sfidarsi per il picco dello share sul canale, Bianca Berlinguer potrebbe star valutando il passaggio a Mediaset.

A comunicarlo è il portale Dagospia, riportando il malcontento della giornalista e definendolo “netto e deciso“. “L’arrivo di un talk con Nunzia De Girolamo potrebbe, questo il punto secondo lei, bruciarle il giorno prima temi e ospiti”, è l’indiscrezione del sito. Si tratterebbe di un evento fuori da ogni previsione, data la poca simpatia che Berlinguer ha sempre dimostrato nei confronti di Silvio Berlusconi, proprietario di Fininvest e Mediaset. Ma il recente decesso dell’ex premier potrebbe portare a cambiamenti notevoli anche per quanto riguarda il palinsesto delle sue emittenti.