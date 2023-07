Amadeus trema: adesso rischia di perdere il posto | Sostituto già pronto

Parrebbe essere arrivata la conferma: Amadeus ha perso per sempre la conduzione di uno dei programmi più importanti della TV.

Non sono in arrivo buone notizie per il conduttore Amadeus. Il presentatore più amato di casa Rai, infatti, sarebbe in procinto di perdere la conduzione di un appuntamento fisso annuale con tutti gli spettatori d’Italia.

Amadeus, da più di vent’anni accompagnatore ufficiale di moltissimi programmi della scuderia Rai, tra quiz show e Festival di Sanremo, potrebbe dover retrocedere per dare spazio a nuovi volti, anche se già conosciuti.

Con la conduzione di Amadeus, anche il Festival di Sanremo, che da qualche anno contava un considerevole calo di popolarità, è tornato in voga. Complice uno svecchiamento del programma, con la co-conduzione di personaggi del calibro di Fiorello e Chiara Ferragni, nonché la partecipazione e vincita dei volti giovanissimi Mahmood, Maneskin e Marco Mengoni.

La settimana del Festival è infatti diventata un appuntamento fisso per gli utenti dei social. Twitter, Instagram e Facebook si riempiono di commenti, tweet e video ad ogni edizione da lui condotta.

Il momento di farsi da parte

Nonostante questi risultati, però, voci di corridoio indicano che Amadeus potrebbe perdere la conduzione di un altro popolarissimo appuntamento: quello con L’anno che verrà, il programma che ogni Capodanno accompagna gli spettatori Rai nell’anno nuovo.

La ragione è presto detta: Rai avrebbe firmato un accordo affinché la trasmissione venga prodotta da Regione Calabria. Si pensa quindi che lo spostamento di produzione potrebbe portare ad alcune rivisitazioni del palinsesto e dei volti che da sempre accompagnano questi programmi. Ma il sostituto sarebbe già stato deciso.

Pino Vs Amadeus: la sfida ha inizio

Propriò così: il sostituto di Amadeus potrebbe essere il conduttore, comico e doppiatore Pino Insegno. Nonostante l’iniziale carriera che lo ha visto collaborare con Mediaset assieme al gruppo di comici Premiata Ditta, negli anni ’90, e poi la conduzione di alcuni quiz show, Insegno sarebbe pronto ad approdare a Rai già con una nuova edizione del Mercante In Fiera, nonché il passaggio di conduzione de L’Eredità, altro quiz show precedentemente condotto da Amadeus e Flavio Insinna.

A comunicare queste novità è il settimanale Di Più TV. Al momento si tratta solo di voci non confermate, che tuttavia arrivano da fonti interne. La conferma definitiva potrebbe arrivare il 7 Luglio, quando Rai comunicherà la presentazione del Palinsesto della seconda metà del 2023 e di inizio 2024.