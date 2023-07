Rosa Chemical, la tremenda notizia travolge il cantante: ‘Mi hanno fatto fuori’ | Ecco cosa è successo

Fine dell’esperienza per Rosa Chemical: i fan sono travolti dalla news annunciata dal cantante stesso, per loro è ingiusto.

Abbiamo iniziato a conoscere Rosa Chemical soprattutto a partire dalla sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, nel quale si è esibito con il brano Made In Italy.

Fra un po’ di Folklore e innovazione, Rosa ha portato una ventata di aria fresca al Festival, seppure sembra questo gesto non sia stato considerato in modo positivo da tutti. Anzi, a quanto pare Rosa e Fedez, tra i quali c’è stato un appassionatissimo bacio sul palco, hanno ricevuto una bella denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Fortunatamente questo caso è stato archiviato, ma risulta ovvio che il bel Paese non sia ancora pronto per una espressione come quella di Rosa Chemical.

A quanto pare l’Italia non è la sola ad essere intimorita dal cantante e dalla sua estrosità – che poi, sarebbe saggio investigare quale sia la esatta differenza tra Rosa Chemical e Achille Lauro, ad esempio. Insomma, anche una nota applicazione ha decretato che Rosa era “too much”.

Il ban della discordia

Ciò che è successo, in realtà, non riguarda comportamenti tenuti da Rosa Chemical, piuttosto la sua stessa identità. Infatti, è lo stesso cantante a raccontare come la sua iscrizione alla nota app di incontri Tinder non sia andata a buon fine, e lo fa ai microfoni di Vanity Fair.

“Mi hanno bannato da Tinder”, afferma Rosa, mettendo in piazza un avvenimento che ha un che di assurdo. Le persone che lavorano per Tinder, evidentemente, hanno trovato il profilo del cantante Rosa Chemical e hanno decretato che si trattava di un profilo falso, e che qualcuno volesse, quindi, approfittarsi della sua identità.

Tinder espelle Rosa Chemical

Rosa Chemical non è tanto divertito dall’accaduto, anzi, coglie l’occasione per aprire una polemica tutto sommato sensata. “Pensavano che qualcuno si volesse appropriare dell’identità di Rosa Chemical. Ma sono io!“, racconta, “Avevo anche l’abbonamento Premium…E la cosa mi dà molto fastidio, perché vuol dire che una persona famosa non può stare su Tinder e deve fare sesso solo con altri famosi“, conclude.

Il sottofondo classista è sicuramente presente nell’aneddoto di Rosa, seppure mettendoci nei panni di chi ha decretato il ban è difficile credere che Rosa Chemical possa essere su un social di così ampio utilizzo. “Ma io voglio fare sesso non con i famosi”, dice Rosa, “con la commessa, con le persone normali”.