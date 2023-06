Lorella Cuccarini, dai problemi di salute all’operazione chirurgica | Un vero dramma

Un dramma ha stravolto la vita di Lorella Cuccarini. La cantante parla per la prima volta dei suoi problemi di salute e dell’operazione chirurgica…

Lorella Cuccarini ha avuto una totale riscoperta, riuscendo a farsi conoscere anche a un pubblico molto giovane, grazie a Maria De Filippi. Infatti, dopo essersi unita al cast di Amici come docente, prima di ballo e poi di canto, ha riscontrato un successo sempre maggiore.

Anche quest’anno il talent è andato molto bene e la showgirl ha saputo animare la trasmissione con la sua simpatia e gentilezza.

Inoltre, ha anche potuto far vedere a tutti le sue doti di cantante e ballerina, grazie alle sfide tra insegnanti introdotte per geniale intuizione dalla conduttrice del programma. Ora che l’anno è finito è tempo di bilanci e di nuovi propositi per il prossimo anno lavorativo.

Nel corso di un’intervista, Lorella Cuccarini ha deciso per la prima volta di parlare dei suoi problemi di salute che l’hanno portata a sottoporsi a un’operazione chirurgica. Ecco il dramma vissuto dalla ballerina.

I problemi di salute di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha raccontato di alcuni problemi di salute che ha avuto gli scorsi anni e che le hanno provocato un vero e proprio dramma. Infatti, la cantante e ballerina ha parlato per la prima volta dei problemi che ha avuto con la perdita di peso dopo aver subito un’operazione di asportazione della tiroide per un sospetto tumore.

Ha infatti detto: “La forma fisica un po’ è cambiata. Prima ero sempre attorno ai 56 chili, dopo l’intervento sono arrivata a 61. E mi ero un po’ rassegnata a vivere con questo nuovo assetto, con una nuova forma fisica. Peraltro, i primi anni Duemila sono stati difficili, complicati”.

Lorella Cuccarini e il cambio di alimentazione

Questo è stato un periodo molto difficile per Lorella Cuccarini che lavorava anche con il suo corpo e la sua immagina. È tuttavia riuscita a risolvere i suoi problemi, grazie a una nutrizionista. Ha infatti detto: “La nutrizionista mi ha detto che sbagliavo tutto, sbagliavo l’approccio di una alimentazione fatta di privazioni.

Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno. Mi concedo la pasta (50 grammi) o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. Qualche volta sgarro, ma solo qualche volta. In due mesi sono tornata 56 chili. E mi sono sentita benissimo. Da allora sto davvero in forma, mi sento piena di energia. Prendo anche integratori e non mi sono mai sentita meglio”.