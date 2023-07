LDA, il figlio di Gigi D’Alessio si dichiara | Lo scatto non lascia più dubbi

Stop alle incertezze sul figlio di Gigi D’Alessio, LDA confessa tutto: non c’è più nessuna obiezione in merito.

Luca D’Alessio, in arte LDA, non ha avuto certo vita facile essendo figlio “d’arte” di un cantante famosissimo in Italia non sono per le sue qualità artistiche, ma anche come personaggio. Si tratta, ovviamente di Gigi D’Alessio.

Gigi, infatti, negli anni non si è risparmiato alle telecamere, non solo per esibire la sua voce ma il suo personaggio a tutto tondo. Ad esempio, Gigi D’Alessio fece il coach in una delle edizioni di The Voice Senior, ma è solo la punta dell’iceberg rispetto ai numerosi programmi cui ha partecipato.

LDA, dal canto suo, è il caso di dire, ha deciso di intraprendere la stessa strada del papà, e lo ha fatto partecipando al reality e talent show Amici di Maria De Filippi, trasmissione Mediaset che va in onda da anni e sceglie ogni anno uno dei talenti più promettenti tra numerosi giovani che si dilettano nelle discipline di canto e ballo.

LDA, nello specifico, arrivò al serale, dove si classificò al quinto posto nella categoria di canto. Nel 2023 LDA ha persino partecipato al Festival di Sanremo, posizionandosi quindicesimo con il brano Se Poi Domani.

Una storia d’amore per LDA

LDA ha intrapreso una relazione con Miriam Galluccio, ragazza con la quale ha recentemente fatto un viaggio nella località egiziana più ambita di sempre, Sharm El-Sheikh.

Siamo venuti a conoscenza di questo viaggio grazie alla pubblicazione di alcune foto sul social media Instagram da parte di LDA stesso: le foto, però, hanno acquisito ancora maggiore notorietà essendo state ripubblicate dal profilo Instagram del programma Verissimo.

“…mi manca il respiro…”

Dalla didascalia del post di LDA, e anche grazie a Verissimo che lo sottolinea, veniamo a conoscenza del fatto che il cantante ha dedicato questo verso della canzone, e di conseguenza l’intero pezzo, alla sua fidanzata.

“Sai che mi manca il respiro lontano da te”, ha scritto LDA sotto alla foto. Il pezzo da cui è tratto questo verso è proprio Granita, uno dei singoli pubblicati dal cantante LDA stesso. Che l’abbia scritta pensando a lei, questo non ci è dato sapere. Il verso citato fa parte del ritornello della canzone. La dichiarazione di LDA è d’impatto quanto personalissima, seppure potrebbe peccare di presunzione visto che si tratta di una delle sue stesse canzoni.