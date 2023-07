“Notizia veramente terribile”: è morto all’improvviso | Telespettatori Rai gelati dalla disgrazia

In Rai viene data una notizia davvero terribile che gela i telespettatori. Infatti, questa morte è avvenuta all’improvviso

In Rai nell’ultimo periodo sono avvenuti numerosi cambi. Infatti, sono andati via Fabio Fazio e Lucia Annunziata, dopo essere stati nella rete pubblica per tantissimi anni.

Tuttavia, ci saranno altri cambiamenti. Infatti, è probabile che Pino Insegna sostituirà Amadeus come presentatore de L’Eredità.

Incerte si fanno anche le poltrone di Serena Bortone e Francesca Fialdini. Infatti, la presentatrice di Oggi è un altro giorno viene considerata tendenzialmente di sinistra.

Infine si vociferano alcuni ritorni come quello di Massimo Giletti e anche quello di Caterina Balivo. Si attendono conferme in merito che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, con l’annuncio ufficiale del palinsesto.

Morte improvvisa annunciata in Rai: è una notizia terribile

Nel corso di una delle ultime puntate de La vita in diretta, c’è stato un momento che ha raggelato tutti i telespettatori. Alberto Matano ha infatti iniziato il programma con l’annuncio di una terribile notizia, ovvero la morte improvvisa di Vincenzo Lattuca, fratello di Jessica Lattuca, ovvero la giovane ragazza cresciuta a Favara che è scomparsa nel 2018 e non è stata mai più ritrovata.

Il fratello non ha mai smesso di cercare la sorella ed era spesso ospite di vari salotti televisivi proprio per non far spegnere l’attenzione sul caso e offrire il maggior numero di informazioni possibili per il suo ritrovamento. Tuttavia, qualche giorno prima della sua morte, l’uomo era stato inserito nel registro degli indagati e per questo motivo Alberto Matano era tornato a occuparsi del caso, intervistando l’uomo. La morte improvvisa di Vincenzo Lattuca ha sconvolto il conduttore che ha deciso di annunciarlo in apertura programma e ha detto: “È una vicenda dolorosa dai contorni oscuri.”

Alberto Matano sotto shock per quello che è successo

Alberto Matano non è riuscito a nascondere la sorpresa infinta nel corso della puntata de La vita in diretta in cui ha dato l’annuncio della morte di Vincenzo Lattuca. Infatti, ha dato la linea a Ettore Rocchetta. Il fratello di Jessica è morto negli ultimi giorni a causa di un’overdose.

L’inviato ha detto: “La notizia è veramente terribile, l’avevamo conosciuto e ci avevamo parlato tantissime volte, lo avevamo intervistato e soltanto pochi giorni fa, venerdì eravamo stati tutto il giorno con lui e non avremmo mai immaginato un epilogo del genere”. L’uomo è morto in pochissimo tempo, infatti, dopo il malore è stato portato in ospedale ed è deceduto durante il trasporto.