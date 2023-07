“Mai più”: Marracash mette la parola fine | Purtroppo non c’era nient’altro da fare

Il King del rap italiano ha deciso di mettere la parola fina in modo molto risoluto. Non c’era nient’altro da fare…

Marracash è riconosciuto come il King dei rapper italiani e infatti è molto apprezzato dal pubblico per i suoi testi interessanti e taglianti.

Adesso è arrivato anche il suo nuovo disco “10” nel quale annuncia a tutti quanti: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato, che Marra è tornato, che Marra è incaz**to”.

Il disco sta già riscontrando un discreto successo, nonostante sia uscito da pochissimo tempo e ora si aspetta il tour di concerti.

Tuttavia, c’è una cosa che il cantante ha detto di recente che non farà proprio tanto piacere ai suoi fan. Infatti, ha deciso di mettere la parola fine.

Marracash ha messo la parola fine

Marracash ha voluto mettere la parola fine e dice che non succederà più. Si riferisce all’aver vissuto sotto i riflettori la sua storia d’amore con Elodie che purtroppo non è sopravvissuta alla prova del tempo. Il cantante ha voluto motivare questa sua esternazione: “Perché poi non ti sganci mai più: sono passati due anni dalla mia ultima relazione e c’è ancora gente che mi scrive, e immagino anche a lei. È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco, però non fa per me tutto questo tam tam mediatico”.

Il rapper è sicuro che non ripeterà più questo errore perché la rottura tra lui e la cantante ha avuto una risonanza mediatica non indifferente. Ancora oggi ci sono commenti e ipotesi sui social per spiegare il perché della loro separazione. Alcuni addirittura affermano che tra loro non è in realtà veramente finita. Marracash ha commentato così la situazione: “C’è gente che fantastica, che esige, che vuole, che critica, che rompe: diventa una storia in cui tutti dicono la loro, ed è un po’ complicato”.

L’intervista con Gianluca Gazzoli

Marracash ha raccontato la vicenda di Elodie a Gianluca Gazzoli per la registrazione di una delle puntate del podcast Passa al BSMT. Il rapper ha anche detto: “Non so se sia veramente necessario soffrire per scrivere bene una canzone, ma di certo sono convinto che serva del sacrificio per fare quello che uno vuole fare al meglio, anche nella vita privata”.

Non sono mancate nel corso dell’intervista le stangate ai rapper italiani. Il ragazzo ha sottolineato: “Il nuovo trend dei rapper italiani, dopo imitare la gansta life e parlare di cose attraverso cui non sono mai passati, è fare pezzi d’amore. È un po’ una rottura. I rapper italiani sono un po’ dei pecoroni”.